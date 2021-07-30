Лесхозы Минской области планируют заготовить в этом году более 25 т меда

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лесхозы Минской области в этом году планируют заготовить более 25 т меда. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в Минском государственном производственном лесохозяйственном объединении.

"Откачивать первый мед начали в июне. Если погода будет благоприятная, пчелы будут чувствовать себя комфортно и продолжат собирать продукт, тогда проведем еще две откачки. Работы завершим в сентябре. За это время планируем заготовить 25,6 т меда. На сегодняшний день собрано больше половины - около 20 т, - рассказали в объединении. - По сравнению с прошлым годом план по заготовке продукта снизился на 10 т. На это повлияли погодные условия и сложности с наймом персонала - опытные пчеловоды уходят на пенсию, а молодых найти довольно сложно".

В лесных хозяйствах Минской области выставлено около 2540 ульев. В настоящее время лидеры по сбору меда - Вилейский, Воложинский, Любанский, Молодечненский и Стародорожский лесхозы.

Как отметили в объединении, пчелосемьи постоянно вывозят на места медосбора. Ими становятся территории вблизи рапса, гречихи, иван-чая, вереска и других растений. Это позволяет лесхозам заготавливать разные сорта продукта для реализации населению. Цена на свежий мед в них варьируется от Br10 до Br13 за 1 кг.-0-