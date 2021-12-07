7 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Лесхозы Могилевской области планируют продать 16,5 тыс. новогодних елей. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель начальника отдела производства и реализации продукции Могилевского производственного лесохозяйственного объединения Василий Шик.

"В этом году мы планируем реализовать населению 16,5 тыс. молоденьких деревцев, - отметил Василий Шик. - По сравнению с прошлогодней эта цифра немного снизилась: людей все больше привлекают искусственные красавицы, которых сегодня визуально трудно отличить от настоящих лесных гостий. Из года в год мы также предлагаем нашим покупателям деревья в кадках и новогодние букеты - композиции из еловых лапок для хвойного аромата и праздничного настроения. Например, планируем реализовать 165 кадок и 205 букетов".

Елочные базары начнут работать в регионе с 21 декабря. Новогоднее деревце можно приобрести как в самих лесничествах, так и в населенных пунктах - городах, районных центрах и даже агрогородках. Всего по области будет организовано почти 190 точек реализации лесной продукции, в том числе 16 - в Могилеве.

"Самые популярные у населения елочки высотой от 1 до 3 м, - уточнили в лесохозяйственном объединении. - Цена лесной красавицы в этом сезоне будет варьироваться от Br7,8 до Br21,1 за деревце в зависимости от высоты и общего товарного вида. Так, в среднем небольшая елочка до 1 м будет стоить Br7,8, деревце свыше 1 м и до 2 м - примерно Br10,3, более 2 м до 3 м - Br21,1. Цена зеленой гостьи в кадке составит Br18,4, стоимость новогоднего букета - Br5,1".-0-