16 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Лесхозы Могилевской области за прошлый год посадили деревья на площади почти 6,5 тыс. га. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель руководителя по идеологической работе Могилевского ГПЛХО Сергей Шах.
"По итогам работы за прошлый год лесхозы региона высадили лесные культуры на площади почти 6,5 тыс. га, - сказал Сергей Шах. - Селекционным посевным и посадочным материалом созданы лесные культуры на почти 3 тыс. га. Кроме того, заготовлено почти 870 тыс. куб.м ликвидной древесины при плановом показателе 800 тыс. куб.м".
Выручка от реализации продукции, работ и услуг при плане Br184,5 млн составила почти Br216 млн. "Продукции на экспорт в прошлом году поставлено на сумму более $30 тыс. Продукция экспортируется в Литву, Латвию и Германию. Наладили поставки пиломатериалов в Китай, где белорусская продукция пользуется спросом из-за высокого качества", - отметил Сергей Шах.
В прошлом году Могилевский ГПЛХО создал и запустил в работу два крупных производства. "На базе Могилевского лесхоза построен специализированный комплекс по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой. Это позволит в дальнейшем выращивать дополнительно 3,8 млн штук сеянцев, - рассказал Сергей Шах. - Кроме того, завершено строительство производства по выпуску пеллет в Кличевском лесхозе".
Продолжается работа по организации пеллетных производств в Осиповичском опытном и Горецком лесхозах, ввод которых запланирован в конце 2021 года.-0-