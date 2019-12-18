Лесхозы планируют поставить около 30 тыс. елей для продажи в Минске

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лесхозы планируют поставить для реализации в Минске около 30 тыс. живых елей. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель начальника отдела организации торговли общественного питания ГУПР Мингорисполкома Дмитрий Плеханов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Живые хвойные деревья (ель, пихту, сосну) можно будет приобрести в гипермаркетах, магазине Центрального ботанического сада, отделах автозаправочных станций по ценам от Br11 до Br100 в зависимости от вида дерева и его величины", - сказал Дмитрий Плеханов.

В этом году в Минске изменились подходы к продаже новогодних елей: 3 декабря впервые прошел аукцион, где продавцы смогли арендовать площадки под елочные базары. Всего на аукционе было определено право на аренду 80 площадок под елочные базары, которые будут работать с 22 по 31 декабря. С полным списком адресов площадок для продажи хвойных деревьев можно ознакомиться на сайте Мингорисполкома. Они будут представлены в каждом из районов столицы. Время работы елочных базаров и стоимость продукции будут определять продавцы. Цена на натуральные ели будет зависеть от высоты дерева: минимальная стоимость составит примерно Br5,83.-0-