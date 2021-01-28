Лесхозы Витебской области начали подготовку к пожароопасному сезону

28 января, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Работники лесхозов Витебского ГПЛХО к 1 марта завершат подготовку к пожароопасному сезону, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела охраны и защиты леса, охоты и охотничьего туризма Витебского ГПЛХО Владимир Коньков.

Сейчас в лесхозах и лесничествах Витебского ГПЛХО проходят обучение лесопожарные команды, которые осваивают пожарно-технический минимум. Это свод правил и инструкций по действиям в случае возникновения и тушения пожара. "В Витебской области пожароопасный период начинается, когда сходит снег. С учетом зим последних лет это время приходится на март. Прежде всего нам необходимо проверить техническое состояние 84 пожарных машин, инвентарь и оборудование закрепленных за пожарно-химическими станциями лесхозов", - рассказал Владимир Коньков.

В распоряжении работников леса имеются и другие технические средства. В 2020 году завершилась программа строительства пожарно-наблюдательных вышек и мачт. Теперь их в области 92. Работники государственной лесной охраны почти полностью могут контролировать лесной фонд Витебщины. Помогают следить за обстановкой 99 камер видеонаблюдения, установленных на вышках, мачтах и других высотных объектах. Такое оборудование позволяет быстрее обнаружить очаг возгорания. С этой же целью в лесхозах области используют и 16 квадрокоптеров.

Также в лесничествах региона разрабатываются маршруты патрулирования, составляются графики рейдовых мероприятий для контроля состояния лесов. Для более оперативного сообщения у работников леса имеются средства радиосвязи. "В планах на этот год перевести некоторые лесхозы на новую систему радиосвязи. Планируется приобрести современные средства фотовидеофиксации для более успешного выявления и пресечения нарушений в лесах", - отметил Владимир Коньков.-0-