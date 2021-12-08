Лесхозы Витебской области планируют реализовать на елочных базарах около 30 тыс. новогодних деревьев

8 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Витебской области елочные базары развернутся с 20 декабря, релизовать планируется около 30 тыс. новогодних деревьев, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском государственном производственном лесохозяйственном объединении (ГПЛХО).

"Всего лесхозы северного региона на предпраздничных елочных базарах планируют реализовать около 30 тыс. новогодних деревьев. Свыше трети этого объема подготовят Витебский, Поставский, Полоцкий и Оршанский лесхозы. Для удобства населения режим работы базаров будет максимально продлен. В ассортименте торговых точек традиционно будут ели, сосны, а также елочные букеты и ели в кадках. Ели в кадках традиционно пользуются у населения повышенным спросом, поэтому объем их реализации планируем увеличить. Стоимость такого новогоднего символа высотой до 1 м составит в среднем от Br15 до Br30", - рассказали в ГПЛХО.

Стоимость срубленного новогоднего дерева на елочных базарах лесхозов в Витебске будет единой. Так, пушистую красавицу ростом до 1 м можно будет прибрести за Br11,5, до 2 м - за Br14,5, до 3 м - за Br21.

В Витебске елочные базары в этом году будут организованы в 16 точках города - на всех рынках, возле крупных торговых центров ("Евроопт" в микрорайоне Билево и "Трио"), а также возле крупных магазинов и оживленных остановок общественного транспорта. Полный список точек продажи новогодних елочек и сосен можно посмотреть на сайте Витебского ГПЛХО.

"В период перед главным зимним праздником для работников государственной лесной охраны актуальной становится рейдовая работа, направленная на пресечение незаконных рубок новогодних деревьев. Будет организовано патрулирование лесов вблизи населенных пунктов, дорог и хвойных молодняков. Также будут выставлены посты, в том числе совместные с сотрудниками Госавтоинспекции. В предпраздничные дни гослесохрана намерена активно использовать камеры фото- и видеофиксации", - предупредили в ГПЛХО.

У граждан, перевозящих новогодние деревья, будут проверять подтверждающие их приобретение документы. Самовольная рубка новогоднего дерева грозит физическому лицу наложением штрафа от 5 до 30 базовых величин (1 БВ - Br29), индивидуальному предпринимателю - от 20 до 200 БВ, юридическому лицу - от 50 до 300 БВ.-0-