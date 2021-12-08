Лесхозы Витебской области планируют реализовать на елочных базарах около 30 тыс. новогодних деревьев

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 8 декабря 2021
Минск Малооблачно -13°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:57 Закрытие третьего трудового семестра БРСМ состоится 10 декабря Общество
10:56 Депутат о предоставлении гражданства 448 украинцам: Беларусь всегда готова помочь людям в беде Общество
10:54 Космонавт - корреспондент ТАСС и два японских туриста отправились на МКС В мире
10:38 Делегация ОДКБ знакомится с деятельностью миротворческой миссии ООН в Ливане Политика
10:37 ГАИ в связи с морозами рекомендует водителям проверить техсостояние автомобилей Общество
10:33 Экспорт ПВТ за январь-сентябрь увеличился на 25% и превысил $2,3 млрд Экономика
10:31 "Белпочта": в предновогодний период возможно увеличение сроков пересылки почтовых отправлений Общество
10:31 В Могилеве на мужчине загорелась одежда, он скончался Происшествия
10:30 Гаспарян: Беларусь в ситуации с беженцами опирается на нравственные основы европейского общества Общество
10:30 Лесхозы Витебской области планируют реализовать на елочных базарах около 30 тыс. новогодних деревьев Регионы
10:30 МИД РФ: Россия поддерживает Беларусь в противодействии западным санкциям Политика
10:29 Бизнес-премия "ЛИДЕР ГОДА" будет вручена в 6-й раз Экономика
10:25 В Полоцком районе водитель незаконно перевозил 11 т лома черного металла: он задержан Происшествия
10:19 Театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек пройдет в Бобруйске 18 декабря Регионы
10:18 Депутаты приняли в первом чтении законопроект о внутренних войсках МВД Политика
10:17 Тело нелегального мигранта нашли на польской стороне границы В мире
10:06 Беларусь и Башкортостан заинтересованы в сотрудничестве в сфере земельно-имущественных отношений Экономика
10:00 Могилевчанин украл из машины вещи и инструменты почти на Br2,2 тыс. Происшествия
09:57 Польша с 1 марта введет обязательную вакцинацию для медиков, учителей и сотрудников силовых структур В мире
09:54 Первые елочные базары заработают в Беларуси 18 декабря Афиша
09:53 В Витебске начнут выпускать печатную продукцию и таблички со шрифтом Брайля Регионы
09:51 В Нигерии грузовик насмерть сбил 17 школьников В мире
09:44 Репатриационный рейс вылетел из Минска в Дамаск Общество
09:35 Инклюзивный фестиваль "Зажги свою звезду" даст старт акции "Наши дети" в Минской области Регионы
09:34 Минчанин приговорен к 5 годам колонии за мошенничество на Br700 тыс. Происшествия
09:32 Гайдукевич о продовольственном эмбарго в ответ на санкции: абсолютно правильное и адекватное решение Общество
09:28 Уроженца Дрогичина задержали за финансирование протестов Происшествия
09:21 Новшества в оплате больничных и нюансы пенсионного страхования: что изменится в 2022 году Общество
09:18 В Минске задержан подозреваемый в серии краж лифтовых катушек из домов Происшествия
09:00 Сенатор: беженцы - инструмент давления Запада на Беларусь, ее миролюбивую политику и экономику Общество
Все новости
Все новости
Регионы
08 декабря 2021, 10:30

Лесхозы Витебской области планируют реализовать на елочных базарах около 30 тыс. новогодних деревьев

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Новый год"
Театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек пройдет в Бобруйске 18 декабря
Первые елочные базары заработают в Беларуси 18 декабря

8 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Витебской области елочные базары развернутся с 20 декабря, релизовать планируется около 30 тыс. новогодних деревьев, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском государственном производственном лесохозяйственном объединении (ГПЛХО).

"Всего лесхозы северного региона на предпраздничных елочных базарах планируют реализовать около 30 тыс. новогодних деревьев. Свыше трети этого объема подготовят Витебский, Поставский, Полоцкий и Оршанский лесхозы. Для удобства населения режим работы базаров будет максимально продлен. В ассортименте торговых точек традиционно будут ели, сосны, а также елочные букеты и ели в кадках. Ели в кадках традиционно пользуются у населения повышенным спросом, поэтому объем их реализации планируем увеличить. Стоимость такого новогоднего символа высотой до 1 м составит в среднем от Br15 до Br30", - рассказали в ГПЛХО.

Стоимость срубленного новогоднего дерева на елочных базарах лесхозов в Витебске будет единой. Так, пушистую красавицу ростом до 1 м можно будет прибрести за Br11,5, до 2 м - за Br14,5, до 3 м - за Br21.

В Витебске елочные базары в этом году будут организованы в 16 точках города - на всех рынках, возле крупных торговых центров ("Евроопт" в микрорайоне Билево и "Трио"), а также возле крупных магазинов и оживленных остановок общественного транспорта. Полный список точек продажи новогодних елочек и сосен можно посмотреть на сайте Витебского ГПЛХО.

"В период перед главным зимним праздником для работников государственной лесной охраны актуальной становится рейдовая работа, направленная на пресечение незаконных рубок новогодних деревьев. Будет организовано патрулирование лесов вблизи населенных пунктов, дорог и хвойных молодняков. Также будут выставлены посты, в том числе совместные с сотрудниками Госавтоинспекции. В предпраздничные дни гослесохрана намерена активно использовать камеры фото- и видеофиксации", - предупредили в ГПЛХО.

У граждан, перевозящих новогодние деревья, будут проверять подтверждающие их приобретение документы. Самовольная рубка новогоднего дерева грозит физическому лицу наложением штрафа от 5 до 30 базовых величин (1 БВ - Br29), индивидуальному предпринимателю - от 20 до 200 БВ, юридическому лицу - от 50 до 300 БВ.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Витебская область лесное хозяйство
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек пройдет в Бобруйске 18 декабря
Фото из архива В Витебске начнут выпускать печатную продукцию и таблички со шрифтом Брайля
Фото uomoik.gov.by Инклюзивный фестиваль "Зажги свою звезду" даст старт акции "Наши дети" в Минской области
Фото gorod214.by В Новополоцке приостановлено движение по понтонному мосту через Западную Двину
Фото из архива В Гродненской области количество самозанятых увеличилось почти на 1 тыс.
Фото из архива Мобильные датчики будут следить за скоростью в 12 местах Минска
Главное
Лукашенко видит возможность восстановления докризисного товарооборота с Башкортостаном
Лукашенко поздравил лидеров СНГ с 30-летием Содружества
Новшества в оплате больничных и нюансы пенсионного страхования: что изменится в 2022 году
Мечта в Оплати™: технологичный сервис для каждого
Топ-новости
Беларусь с 1 января в ответ на санкции вводит продовольственное эмбарго на ряд товаров
Депутаты приняли в первом чтении законопроект о внутренних войсках МВД
МИД РФ: Россия поддерживает Беларусь в противодействии западным санкциям
ГАИ в связи с морозами рекомендует водителям проверить техсостояние автомобилей
Сенатор: беженцы - инструмент давления Запада на Беларусь, ее миролюбивую политику и экономику
Экспорт ПВТ за январь-сентябрь увеличился на 25% и превысил $2,3 млрд
Первые елочные базары заработают в Беларуси 18 декабря
Бизнес-премия "ЛИДЕР ГОДА" будет вручена в 6-й раз
Гаспарян: Беларусь в ситуации с беженцами опирается на нравственные основы европейского общества
В белорусское гражданство приняты 448 граждан Украины. Лукашенко подписал соответствующий указ
ДОСЬЕ: К 30-летию Содружества Независимых Государств
"Белпочта": в предновогодний период возможно увеличение сроков пересылки почтовых отправлений
ГАИ дала советы по запуску двигателя в мороз
Новогодняя АКЦИЯ в Minsk World! До конца года осталось всего 24 дня! Спешите инвестировать!
Белорусский посол на территории страны ЕС рассказал журналистам об истинных причинах кризиса с беженцами
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж 30 лет Содружеству Независимых Государств Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.