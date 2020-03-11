Лесхозы Витебской области планируют заготовить более 1 тыс. т березового сока

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11 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Лесхозы Витебской области в нынешнем сезоне планируют заготовить более 1 тыс. т березового сока, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском государственном производственном лесохозяйственном объединении (ПЛХО). Сок будет реализовываться преимущественно населению. Также планируются поставки продукта на филиал "Тепличный" РУП "Витебскэнерго" в Оршанском районе и Толочинский консервный завод. Пробная подсочка деревьев уже началась во всех лесхозах области. В Полоцком лесхозе населению уже продана первая тонна березового сока, всего здесь планируют собрать 30 т. Сокодвижение в лесах региона только начинается. Массово приступить к заготовке весеннего продукта в области планируют только на следующей неделе, поскольку ожидается понижение температуры. ПЛХО напоминает, что все желающие самостоятельно заготавливать сок для личных нужд должны обратиться в ближайшее лесничество, чтобы им выделили специально предназначенные участки. Также работники лесхозов проведут необходимый инструктаж о правилах подсочки и при необходимости помогут ее сделать, чтобы не нарушить технологию. За нарушение правил сбора сока, применение запрещенных средств и методов предусмотрена административная ответственность вплоть до штрафа в размере до 20 базовых величин на граждан, до 100 базовых величин на индивидуальных предпринимателей и до 500 на юридических лиц (сейчас БВ составляет Br27).-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!