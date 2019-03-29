Лесхозы Витебской области приступили к заготовке березового сока

29 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Глубокский, Бегомльский и Оршанский лесхозы первыми в Витебской области приступили к заготовке березового сока, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском государственном производственном лесохозяйственном объединении (ГПЛХО).

Подсочка деревьев в самом северном регионе страны началась на текущей неделе. С учетом пока еще значительного перепада температур за первые дни работники лесхозов собрали 165 т весеннего напитка. При этом более 100 т заготовили сотрудники Глубокского опытного лесхоза. Всего же за сезон в Витебской области планируется собрать около 1 тыс. т сока, в том числе около 350 т реализовать населению. Его цена при приобретении в лесничествах составит от 13 до 32 копеек за 1 л.

Самовольная подсочка берез без разрешительных документов запрещена, подчеркнули в объединении. Самостоятельная заготовка сока разрешена только под наблюдением работников лесхоза в специально отведенных для этого участках лесного фонда. За нарушение правил заготовки сока предусмотрена административная ответственность. Согласно статье 15.26 КоАП это предупреждение или наложение штрафа в размере до 20 базовых величин (сейчас 1 базовая величина составляет Br25,5), на индивидуального предпринимателя - до 100 базовых величин, а на юридическое лицо - до 500 базовых величин.

В ГПЛХО также напомнили основные правила заготовки весеннего напитка. Лучшим временем для сбора сока считается промежуток между 12.00 и 18.00, когда он течет наиболее сильно. После окончания сбора сока желобки должны быть сняты, отверстия закрыты деревянной пробкой и замазаны. Необходимо также знать, что концентрация радиоцезия в березовом соке зависит от условий произрастания насаждений. Во влажных условиях содержание цезия-137 в нем возрастает до 3 раз, в конце периода подсочки концентрация радиоцезия в соке возрастает до 2 раз. По вопросам заготовки и приобретения березового сока необходимо обращаться в ближайшее лесничество или в лесхоз.-0-