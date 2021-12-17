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17 декабря 2021, 16:31

Лесхозы Витебской области реализуют селекционные семена хвойных пород в Швецию и Великобританию

Фото из архива
Фото из архива

17 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Излишки селекционных семян хвойных пород лесхозы Витебской области продают Швеции и Великобритании. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил ведущий инженер по лесовосстановлению и мелиорации Витебского государственного производственного лесохозяйственного объединения (ГПЛХО) Алексей Киташев.

Этим европейским странам белорусские семена елей и сосен подходят по районированию. Лесхозы области сотрудничают с заинтересованными шведскими и британскими компаниями, которые закупают селекционные семена из общего семенного фонда Витебской области. Главным поставщиком элитного материала является Глубокский опытный лесхоз, у которого имеется немало лесосеменных плантаций. С зарубежными покупателями он контактирует уже много лет и по возможности реализует те излишки, которые накапливаются в общем семенном фонде. "Мы храним запас семян как минимум на три года вперед, чтобы в случае неурожая или небольшого сбора шишек в какой-то сезон мы не остались без посевного материала. В этом году засушливое лето повлияло на урожай шишек, но в целом мы планируем собрать более 250 кг сосновых и 350 кг еловых семян, в том числе заготовить часть лесных семян с улучшенными наследственными свойствами. В прошлом сезоне сбора шишек, который завершился в марте этого года, удалось заготовить порядка 880 кг семян сосны (из них 340 кг селекционных) и 1,5 т семян ели (300 кг улучшенного свойства)", - отметил ведущий инженер.

Кроме погодных условий, на результат влияет и периодичность плодоношения. Если с сосен можно собирать хороший урожай шишек через каждые два года, то ели радуют таким урожаем раз в пять-семь лет.

Специалист добавил, что в этом году всего реализовали сторонним потребителям 290 кг хвойных семян, получив за них в общем Br100 тыс., в том числе в Великобританию было отправлено 30 кг хвойных лесных семян на сумму Br37 тыс.

"Примерно из 1 т шишек можно получить 10 кг сосновых и порядка 20 кг еловых семян. Оттого и соотношение посевного материала, который реализуем в Швецию и Великобританию, кажется небольшим. Однако прежде всего мы заботимся о пополнении собственного семенного фонда и создании в последующем новых лесов из качественного посадочного материала для своих лесохозяйственных учреждений", - пояснил Алексей Киташев.-0-

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Теги
Великобритания Витебская область Швеция
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