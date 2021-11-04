Лесхозы Витебской области создадут более 3,5 тыс. га новых лесов в 2022 году

4 ноября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Лесхозы Витебской области в 2022 году планируют создать более 3,5 тыс. га новых лесов, из которых больше половины будет засажено посадочным материалом с улучшенными наследственными свойствами. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Витебском государственном производственном лесохозяйственном объединении (ГПЛХО).

"Этим летом на Витебщине было немало ураганов. Всего порывами мощного ветра было уничтожено порядка 800 га леса. Из них максимально пострадали леса Шумилинского лесхоза на площади 309 га, а также Россонского (99 га), Городокского (105 га), Бешенковичского (85 га) и Верхнедвинского (56 га) лесхозов. Что касается создания новых лесов на поврежденных от ураганных ветров площадях, то в весенний период 2022 года планируем возобновить лес на площади более 600 га и высадить около 2,7 млн штук растений", - рассказали в ГПЛХО.

В целом будущей весной наибольшие объемы создания лесных культур будут приходиться на Оршанский, Шумилинский, Толочинский, Бегомльский и Верхнедвинский лесхозы.

На остальных площадях, поврежденных ураганами, в лесохозяйственных учреждениях будут проведены мероприятия по содействию естественному возобновлению леса. Те участки, на которых из-за почвенных условий невозможно создать новый лес, будут оставлены для дальнейшего естественного лесовозобновления.

В ГПЛХО добавили, что при облесении буреломных и ветровальных участков предпочтение будет отдано посадочному материалу с закрытой корневой системой, выращенному из лесных семян с улучшенными наследственными свойствами. В последующем это значительно повысит приживаемость лесных растений и сократит затраты на их дополнение и уход.

В процентном отношении 65% площадей займут посадки ели европейской, 25% сосны обыкновенной и около 10% культуры твердолиственных пород - дуб черешчатый, ясень обыкновенный, клен остролистный и т.д.-0-