Лесной фестиваль соберет в Полоцке участников из пяти стран

11 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Первый международный лесной фестиваль профессиональных скилзов соберет 11-14 ноября в Полоцке участников из Беларуси, России, Литвы, Латвии и Эстонии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Полоцком государственном лесном колледже, на базе которого он состоится.

Мероприятие объединит 120 человек, в том числе 80 непосредственно участников - учащихся учреждений образования по специальностям лесного хозяйства. Самый насыщенный день, включающий состязания профмастерства, придется на 13 ноября. Программа включает два крупных этапа: конкурс "Лесоруб-2019" и прохождение лесной тропы. В первый входят такие задания, как валка дерева, обрезка сучьев, монтаж пильной цепи на специальном инструменте, комбирез и точный рез. На прохождении маршрута лесной тропы протяженностью около 3 км конкурсантам предстоит пройти за 1 час 10 минут 10 станций, где необходимо выполнить различные задания по спецдисциплинам. Например, определить породу зверя, урожайность елки, горизонт точного разреза и т.д.

Победители будут определяться в индивидуальных и командных зачетах.

Помимо конкурсной составляющей, участников фестиваля ожидает знакомство с достопримечательностями древнего Полоцка и спортивные турниры по волейболу, баскетболу и настольному теннису.

Организатор - филиал БГТУ "Полоцкий государственный лесной колледж".-0-