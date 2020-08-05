Лесную зону отдыха планируют создать в Гомеле

5 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Зону отдыха планируют создать в лесополосе Новобелицкого района Гомеля. Об этом шла речь на приеме граждан у председателя Гомельского облисполкома Геннадия Соловья, передает корреспондент БЕЛТА.

С инициативой обустроить такой уголок для жителей молодых микрорайонов и всего города обратилась депутат Палаты представителей Национального собрания Ольга Креч. В зоне ее внимания оказался лесной массив за средней школой №15. "Это популярное место для прогулок молодых семей с детьми, любителей скандинавской ходьбы, представителей старшего поколения. Сама живу рядом, поэтому возникла идея создать здесь благоустроенный уголок со скамейками, экотропой, дорожками, детскими площадками, пространством для подростков, людей пенсионного возраста, местом для семейного отдыха. Главное условие - сохранить зеленую зону, сделать ее удобной для людей с инвалидностью и учить граждан ценить природу, сохраняя чистоту и порядок. Избиратели моего округа поддержали предложение", - поделилась парламентарий.

Лесопарковая зона занимает 13 га. Для сравнения, территория центрального парка Гомеля - около 19 га. Участок принадлежит Кореневской экспериментальной лесной базе. В администрации одобрили предложение.

Губернатор также поддержал идею: "Не вижу проблем. Это все для людей, поэтому стоит обсудить детали". На повестке дня - нюансы по созданию проекта, поиску спонсоров, финансированию благоустройства и дальнейшего содержания территории. Детальным планом будущей зоны отдыха Ольга Креч предлагает заняться студентам: объявить для них конкурс архитектурных проектов.

Всего на приеме губернатора рассмотрено 10 вопросов. Тамара Ивановна из Большевика Гомельского района озвучила коллективную просьбу о применении дифференцированного тарифа на электроэнергию. "Ранее в нашем доме были установлены газовые котлы для подогрева воды. Из-за некорректной работы в нескольких квартирах их пришлось заменить на электробойлеры. В связи с этим возник вопрос по тарифам на оплату электроэнергии, так как дом газифицирован", - рассказала женщина. По поручению губернатора в Министерство энергетики будет направлено письмо для детальной проработки вариантов решения проблемы.

Затрагивались и имущественные темы, вопросы регистрации возведенных строений и реконструированных инженерных систем.

"Задача властей на местах - помочь людям в рамках правового поля, а в некоторых вопросах - разъяснить порядок действий в сложившейся ситуации, как минимум дать "дорожную карту". Наша обязанность - вникнуть в каждый конкретный случай, досконально изучить положение человека, без формализма и проволочек", - заключил Геннадий Соловей. По каждому вопросу даны поручения, обращения взяты на контроль.-0-