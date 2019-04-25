Лесных и торфяных пожаров вблизи Минска нет - МЧС

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лесных и торфяных пожаров вблизи Минска не обнаружено, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сегодня в Минске чувствуется стойкий запах гари, однако, по данным спасателей, вблизи столицы пожаров нет. "Дополнительно отправили своих работников и попросили коллег из Минлесхоза в Минском и соседних районах посмотреть обстановку в лесах, на торфяниках, работаем в воздухе. Результат на эту минуту - ничего не обнаружено", - проинформировали в МЧС. В ведомстве напомнили, что при обнаружении пожара следует звонить 112 или 101. Прямо сейчас спасатели проводят мониторинг ситуации в Минске и в лесах в районе МКАД.

Как сообщалось, с 6.00 24 апреля до 6.00 25 апреля спасатели ликвидировали по республике 27 лесных пожаров на общей площади более 110 га, 7 торфяных пожаров на 2 га и 53 пожара травы и кустарников на 26 га. Продолжается тушение пожара травы и кустарников возле деревни Ольманы Столинского района. Для ликвидации пожара задействованы 42 единицы техники и 139 человек. Используются вертолеты Ми-8 авиации МЧС. Тушение затруднено отсутствием подъездных путей и заболоченной местностью. Работы по ликвидации продолжаются.-0-