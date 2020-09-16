Лесосеменной центр открыли в Могилевском лесхозе

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комплекс по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой открылся в Могилевском лесхозе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Современная лесная биофабрика построена по проекту "Развитие лесного сектора Республики Беларусь". Ежегодно здесь будут выращивать 3,8 млн сеянцев ели, сосны и лиственных пород. На возведение объекта ушло больше года, его общая стоимость - более 2 млн евро. Комплекс строился за счет средств кредита Всемирного банка.

"Это уже четвертый комплекс по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой. Это позволит нам расширить гамму посадочного материала и увеличить его объем. Всего же мы планируем выращивать ежегодно около 25 млн штук посадочного материала с закрытой корневой системой, которым будем создавать свыше 6 тыс. га лесных культур. И достигнем своей цели - создавать новые леса по новым технологиям", - сказал первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко.

Ранее аналогичные комплексы были построены в Ивацевичском и Глубокском опытном лесхозах, Республиканском лесном селекционно-семеноводческом центре. Использование посадочного материала с закрытой корневой системой позволяет лесоводам создавать леса практически круглогодично (за исключением зимы). Как отметили в пресс-службе Минлесхоза, сегодня это очень актуально для Беларуси, где наблюдаются заметные климатические изменения в сторону потепления. Кроме того, приживаемость саженцев с закрытой корневой системой составляет примерно 99%, что позволяет минимизировать потери.

По словам первого замминистра, в следующем году завершается реализация проекта "Развитие лесного сектора Республики Беларусь" на средства кредита Всемирного банка. "Этот проект позволил нам поднять ведение лесного хозяйства на новый уровень. Мы приобрели много новых машин, построили четыре лесосеменных центра. Эти вложения будут способствовать развитию отрасли", - отметил он.

Как сообщалось, в апреле 2015 года между правительством Беларуси в лице Министерства лесного хозяйства и Международным банком реконструкции и развития было подписано соглашение о займе по данному проекту. МБРР предоставил заем на сумму $40,714 млн. Средства были вложены в строительство современных лесосеменных центров по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой, закупку необходимой техники и оборудования. Проанализировав ход выполнения проекта, в марте 2018 года Совет исполнительных директоров Всемирного банка принял решение о выделении Беларуси дополнительного финансирования в размере 12 млн евро, и в апреле 2018-го было подписано соответствующее соглашение.-0-