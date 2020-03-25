Лесосеменной центр в Могилевской области планируют открыть летом

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лесосеменной центр по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой планируют открыть в Могилевской области летом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

Такая технология выращивания посадочного материала обладает высокой эффективностью. За счет средств займа Всемирного банка планировалось создать четыре подобных центра. Три из них уже открылись. Первый функционирует в Ивацевичском лесхозе Брестской области, второй - Глубокском опытном лесхозе Витебской области, третий - при Республиканском лесном селекционно-семеноводческом центре в Минской области. "Четвертый строится в Могилевской области. Весной там планируют высадить первый посадочный материал и к середине года запустить центр", - сказали в пресс-службе.

В апреле 2015 года правительство Беларуси в лице Министерства лесного хозяйства и Международный банк реконструкции и развития подписали соглашение о займе по проекту "Развитие лесного сектора Республики Беларусь". МБРР предоставил заем на сумму $40,714 млн. Средства были вложены в строительство современных лесосеменных центров по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой, закупку необходимой техники и оборудования. Проанализировав ход выполнения проекта, в марте 2018 года Совет исполнительных директоров Всемирного банка принял решение о выделении Беларуси дополнительного финансирования в размере 12 млн евро, в апреле 2018-го было подписано соответствующее соглашение.-0-