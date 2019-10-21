Лесовосстановление в Гомельской области в 2020 году планируют провести на 16 тыс. га

21 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Лесовосстановительные работы в Гомельской области в 2020 году планируют провести на площади 16 тыс. га, сообщил сегодня на аппаратном совещании в Гомельском облисполкоме генеральный директор Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения (ГПЛХО) Юрий Липский, передает корреспондент БЕЛТА.

Гендиректор отметил, что засуха и климатические условия прошлых лет привели к падению уровня грунтовых вод, в результате чего сосновые насаждения ослабли, снизилась их биологическая устойчивость, и были созданы благоприятные условия для развития стволовых вредителей, в частности вершинного короеда. В течение трех последних лет зафиксировано массовое усыхание насаждений, при этом наиболее масштабное - в Гомельской области. Пик усыхания пришелся на 2018-й - только сплошные рубки в прошлом году провели на 22,7 тыс. га лесов. В нынешнем году объемы усыханий снизились более чем в 2 раза, уточнил Юрий Липский.

По его словам, если ранее ежегодно лесхозами ГПЛХО проводили лесовосстановление через посев и посадку на площади около 7 тыс. га, то в последние годы объем таких работ значительно увеличился, например, в этом году он превысит 17 тыс. га. "На 2020-й запланировано лесовосстановление на площади 16 тыс. га. Это позволит практически полностью завершить работы на территориях, которые были потеряны в результате усыхания сосновых насаждений", - сказал Юрий Липский. Для этого сегодня подготавливают почву по весеннюю посадку 2020 года. По состоянию на 18 октября, работу уже провели на 10,8 тыс. га.

Для восстановительных работ в питомниках лесхозов региона в прошлом году вырастили 70,7 млн штук стандартного посадочного материала, в том числе 35,7 млн сеянцев с улучшенными наследственными свойствами.

"В лесных питомниках продолжают выращивать посадочный материал с закрытой корневой системой в специальных кассетах и ячейках. Преимуществом данного материала является возможность сокращения сроков выращивания сеянцев, снижение норм расходования семян и т.д.", - сообщил гендиректор. Так, более 3,9 млн таких сеянцев вырастили в прошлом году в теплицах и на полях доращивания.

Говоря о породах, Юрий Липский отметил, что в общем объеме лесных культур хвойные и твердолиственные занимают 97%, оставшиеся 3% приходятся на мягколиственные - береза, липа, черная ольха и др.

Также генеральный директор озвучил итоги республиканской добровольной акции "Чистый лес" в регионе. По его словам, в Гомельской области работы шли более чем на 400 объектах. Трудовые десанты высадили сеянцы более чем на 300 га, отремонтировали и привели в порядок 21 место отдыха, благоустроили приусадебные территории, убрали мусор. "Наибольшую активность проявили жители Буда-Кошелевского, Речицкого, Гомельского, Лельчицкого, Мозырского, Петриковского и Светлогорского районов", - добавил он.-0-