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17 июня 2020, 17:18

Летние детские лагеря в Беларуси заполнены почти на 80% - Петришенко

Игорь Петришенко во время посещения лагеря "Родничок"
Игорь Петришенко во время посещения лагеря "Родничок"
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В Беларуси работают 1,9 тыс. школьных лагерей, круглосуточные откроются с 15 июня - Петришенко

17 июня, Воложинский район /Корр. БЕЛТА/. В дневных лагерях и лагерях с круглосуточным пребыванием по всей Беларуси сегодня уже отдыхают тысячи школьников - запрос на путевки довольно высокий. Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко при посещении оздоровительных лагерей "Родничок" филиала "Минская городская телефонная сеть" РУП "Белтелеком" и "Борок" ОАО "МАПИД", передает корреспондент БЕЛТА.

Детская летняя оздоровительная кампания уже стартовала. С 1 июня начали работу лагеря с дневным пребыванием. Сейчас около 60 тыс. детей проводят время в более чем 1,9 тыс. таких лагерей. Лагеря с круглосуточным пребыванием постепенно начинают работу с 15 июня. Конкретную дату открытия каждого такого лагеря согласовывают с местными исполнительными и распорядительными органами - в зависимости от спроса и эпидемической ситуации на данной территории. Приемка лагерей идет в плановом режиме, обеспечиваются все необходимые меры безопасности детей и персонала в них.

"Перед этим мы провели серьезную организационную работу. Изданы необходимые медицинские рекомендации, чтобы максимально обеспечить безопасность детей, - отметил Игорь Петришенко. - Мы посмотрели, как все организовано: от приема детей до размещения в спальных блоках и прочее. Медицинская часть укомплектована, по рекомендациям оборудованы комнаты для изоляции заболевших и отдельный бокс. Масочный режим и все остальные меры персоналом соблюдаются. Дети в хорошем настроении. Мы видим, что количество ребят, которое планировалось оздоровить, фактически в этом году и прибывает в четыре смены. Процент заполнения сейчас на уровне 70-80% от плана. В другие смены, думаю, будет больше. Мы к этому приему готовы, вся инфраструктура справляется, никаких проблем здесь не будет".

Лагерь "Родничок", например, открыл свои двери уже 15 июня. При вместимости 320 ребят в смену сейчас здесь проходят оздоровление 303 ребенка. Большинство - дети сотрудников компании, есть ребята из семей работников "Белпочты". А еще в лагере сформированы две группы для ребят минского гандбольного и волейбольного клубов.

"В четыре смены мы планируем оздоровить 1280 детей. Обычно проводим пять смен, заезд всегда был 25 мая. Но в этом году особая ситуация. И все равно желающих было много", - рассказал генеральный директор "Белтелекома" Юрий Петрученя.

Он заверил, что все мероприятия, рекомендованные Минздравом, реализованы. Сотрудники и обслуживающий персонал прошли самоизоляцию в пять дней, прежде чем приступить к работе. Трудятся они по вахтовому методу - всю смену безвыездно проводят в лагере. Для некоторых сотрудников ограничили территорию посещения, с детьми контактируют только вожатые и воспитатели. Кстати, и сами ребята из разных групп друг с другом почти не пересекаются. Для мероприятий на улице, например, у каждой группы своя беседка. К счастью детей, любимые всеми дискотеки не отменили - в лагере в этом году открыли после реконструкции крытый летний амфитеатр более чем на 300 посадочных мест, где проходят мероприятия и танцы.

"Перед заездом все дети прошли медосмотр, ежедневно им измеряют температуру. Работают три медсестры и один врач. А кормит детей комбинат школьного питания по договору", - добавил Юрий Петрученя.

В соседнем "Борке" дети также отдыхают с 15 июня. По словам начальника оздоровительного комплекса Александра Янковца, заехали 550 детей, в следующие три смены ожидается больше - до 600. А с 6 июля на территории раскинется еще и палаточный лагерь. Так что заполняемость будет на уровне 96-100%. "До смены озонировали помещения, соблюдаем социальное дистанцирование, разделили потоки, следим за здоровьем детей, учим их мыть и обрабатывать руки", - рассказал о мерах безопасности Александр Янковец.

Несмотря на закрытый режим, допускающий только передачи из дома через КПП, родители всегда в курсе того, как отдыхают дети. Для этого создан родительский чат в Viber, ведутся онлайн-трансляции мероприятий в Instagram, в том числе и торжественное открытие смены, которое состоялось сегодня. Игорь Петришенко пожелал ребятам ярких впечатлений, а музыкальным драйвом помогла зарядить особая гостья - певица Зена, представлявшая Беларусь на конкурсе "Евровидение-2019".

Как проинформировал директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский, нынешним летом в Беларуси, по прогнозам, будут работать около 3 тыс. лагерей различных типов, в которых оздоровится около 180 тыс. детей. Из них 80 тыс. - в 1,9 тыс. лагерей с дневным пребыванием и 100 тыс. - в 1,1 тыс. лагерей с круглосуточным пребыванием. Спрос на услуги по детскому летнему отдыху и оздоровлению будет удовлетворен в полном объеме.

На проведение детской летней оздоровительной кампании 2020 года из республиканского бюджета выделено Br50,3 млн, в том числе Br48,2 млн - на удешевление стоимости путевок, Br1,5 млн - на приобретение их для детей льготных категорий, еще Br0,6 млн - на оказание помощи в подготовке стационарных лагерей к летней работе. "Это существенная дотация государства. Плюс часть денежных средств использована, чтобы льготировать путевки для детей-сирот, детей с инвалидностью", - добавил Игорь Петришенко.

Кстати, средства, которые высвободились из-за переноса сроков начала смен, использованы для укрепления материально-технической базы загородного оздоровления детей - освоено более Br15 млн из различных источников финансирования. Вице-премьер подчеркнул ответственный подход собственников лагерей, которые тоже постарались создать для ребят достойные и комфортные условия.

Средняя стоимость путевок в круглосуточный оздоровительный лагерь сроком на 18 и более дней в итоге составляет Br496 (размер удешевления - Br205); в дневной - Br127 (дешевле на Br85); в круглосуточный спортивно-оздоровительный лагерь сроком на 18 и более дней - Br566 (дешевле на Br227); в дневной спортивно-оздоровительный лагерь - Br143 (минус Br95). Родительская доплата за путевку в круглосуточный лагерь сроком на 18 и более дней составляет не менее 10% от стоимости путевки. И, кстати, у мам и пап все еще есть возможность отправить своих детей в летний лагерь.-0-

Фото Оксаны Манчук

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