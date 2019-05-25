Летний музыкально-туристический сезон открылся в Троицком предместье

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Троицком предместье открылся летний культурно-туристический сезон. Кварталы исторического центра столицы наполнились живой музыкой. Здесь регулярно будут проводиться различные интерактивные и творческие мероприятия. В день торжественного открытия сезона на площадке в Троицком предместье развернулся пленэр Белорусской государственной академии искусств, посвященный творчеству известного белорусского художника М.В.Данцига.-0-

Фото Оксаны Манчук