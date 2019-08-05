5 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Летняя школа русского языка собрала в Гродно слушателей из 11 стран. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заведующая кафедрой языковой подготовки белорусских и иностранных граждан факультета довузовской подготовки Гродненского государственного университета им. Янки Купалы Инна Самойлова.

Летняя школа русского языка открылась в ГрГУ им. Янки Купалы пятый год подряд. Образовательный проект предназначен для тех, кто начинает изучать русский язык или хочет усовершенствовать свои языковые знания и навыки.

"Мы видим, что школа востребована. С каждым годом расширяется география слушателей. Школа объединит 36 участников из 11 стран - Австрии, Германии, Канады, Китая, Польши, США, Чехии, Японии, впервые слушателями станут граждане Венгрии, Индии и Швейцарии", - отметила Инна Самойлова.

Состав слушателей разнообразный. Есть среди них и студенты, и практикующие специалисты, которые решили подтянуть русский язык в деловых целях. Самый возрастной участник - 62-летний мужчина из Германии. Он становится слушателем школы четвертый раз подряд.

Многих привлекает возможность не только повысить уровень знаний, но и лучше узнать традиции, культуру, историю Беларуси. Ежедневно в первой половине дня слушателей ждут занятия с опытными преподавателями. Помимо учебы для участников школы подготовлена насыщенная культурная программа: экскурсии по Гродно, лекции по истории и культуре Беларуси, знакомство с кинематографом, мастер-классы по изготовлению белорусских сувениров и приготовлению блюд национальной кухни.

Впервые Летняя школа русского языка прошла в 2015 году. Тогда в Гродно приехали 26 иностранцев из девяти стран. Проект продолжился в феврале следующего года как Зимняя школа русского языка. Организатором летней школы выступает кафедра языковой подготовки белорусских и иностранных граждан факультета довузовской подготовки ГрГУ имени Янки Купалы.-0-