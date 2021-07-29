Лето с пользой - в этом трудовом семестре в Могилеве работает более 60 студотрядов

29 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В этом трудовом семестре в Могилеве работает более 60 студенческих отрядов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил первый секретарь Могилевского горкома ОО "БРСМ" Сергей Чичов.

"До конца лета в студотряды Могилева планируется трудоустроить более 1 тыс. человек. На данный момент в Могилеве организовано 63 студенческих отряда, в которых трудятся 840 человек, - это на 21 отряд и 220 человек больше, чем было трудоустроено в целом в прошлом году. На ситуацию со студотрядами в 2020 году серьезно повлиял коронавирус, в этом году ситуация стабилизировалась. Стоит отметить, что студотрядовское движение среди молодежи с каждым годом набирает популярность - все больше парней и девушек предпочитают провести лето с пользой и при этом заработать", - подчеркнул Сергей Чичов.

В этом году в Могилеве впервые за несколько лет охвачены все профили студенческих отрядов: работают 24 педагогических, 12 строительных, 10 производственных, 6 сельскохозяйственных, 5 сервисных, 4 медицинских и еще 2 сервисных отряда, которые трудятся за рубежом. "Таких больших показателей по трудоустройству молодежи на лето удалось достичь благодаря слаженной работе всех учреждений образования. В этом году свои первые отряды сформировали в электротехническом колледже, гимназии - колледже искусств имени Е.Глебова и машиностроительном профессионально-техническом колледже", - отметил первый секретарь горкома.

Присоединились к студотрядовскому движению и несовершеннолетние учащиеся. Более 100 человек сейчас работают в сельскохозяйственных отрядах в ООО "Арника-Агро". "Также здесь есть ребята, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа", - сообщил Сергей Чичов.

По словам первого секретаря, в прошлом году впервые попробовали создать медицинские отряды. "И в этом трудовом семестре мы продолжили развивать это направление. Мы сформировали 4 таких отряда с численностью более 30 человек - один из отрядов трудится на базе Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья", - отметил он.

Могилевская студотрядовская молодежь активно принимает участие в работах по всей республике и в Анапе (РФ). Ребята принимают участие в международном производственном трудовом проекте "Атлант-2021" ЗАО "Атлант", на Всебелорусской молодежной стройке "Город молодости - 2021" в Островце, КУП "Минскхлебпром", ОАО "Гродненский мясокомбинат", ОАО "Смолевичи Бройлер", ОАО "Быховский консервно-овощесушильный завод" и детских оздоровительных лагерях Могилевской и Минской областей.

"1 августа традиционно празднуется День белорусских студенческих отрядов. Могилев тоже не останется без праздника. В этот день на базе кинотеатра "Космос" пройдет мероприятие "Труд_крут". Здесь будет работать диалоговая площадка, состоится турнир по настольной игре "Алиас", показ фильма и песни под гитару. В этот же день в детском оздоровительном лагере "Любуж" пройдет вечерний костер с песнями под гитару.-0-