Летом для оздоровления столичных школьников откроются 32 загородных лагеря

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Планы оздоровительных лагерей на 2022 год среди прочих тем обсуждались сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".
Начальник Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Валерий Нафранович проинформировал, что планируется увеличить количество летних загородных лагерей до 32, а коечную мощность нарастить на 200 мест в смену. Снова будут принимать детей оздоровительные лагеря "Огонек" и "На ростанях".
"В межсезонные каникулярные периоды продолжат работу дневные лагеря в учреждениях образования, а загородные лагеря "Спутник", "Политехник", "Горизонт", "Дружба" будут круглосуточно принимать детей", - добавил Валерий Нафранович.-0-