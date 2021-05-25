Летом в Гродненской области планируют оздоровить около 34 тыс. детей

25 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области в лагерях всех типов летом планируется оздоровить около 34 тыс. детей. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в главном управлении образования Гродненского облисполкома.

Сейчас завершаются подготовительные мероприятия к летнему оздоровительному сезону - ремонтные работы, установка оборудования, комплектование кадров. Сеть лагерей в регионе формировалась по заявительному принципу на основании изучении спроса родителей и анкетирования детей. В области будет работать более 700 лагерей, 228 из них - с круглосуточным пребыванием детей и более 470 - дневные.

В лагерях всех типов планируется оздоровить около 34 тыс. детей. Около 8 тыс. из них отдохнут в стационарных лагерях, которых в регионе будет 23. Большинство будет работать в четырехсменном режиме. Пять смен планирует принять лагерь "Юность" главного управления образования Гродненского облисполкома. Еще несколько лагерей будут работать в три смены.

"Будет продолжена практика таких профильных лагерей, как "Наука" и "Лидер". Откроются профильные лагеря для учащихся аграрных и педагогических классов. Кроме того, второй год подряд будет работать лагерь "Юный кадет" на базе Гродненского областного кадетского училища", - рассказали в главном управлении образования облисполкома. Для учащихся учреждений профессионального образования предусмотрен отдых в 2 профильных лагерях и лагерях труда и отдыха.

Графики начала работы лагерей откорректированы с учетом эпидемиологической ситуации. К примеру, с 1 июня, как планируется, начнут работу 2 стационарных лагеря - "Свитязь" в Новогрудском районе и "Неманский" в Мостовском. С 2 по 10 июня принимать детей начнут еще 20 стационарных лагерей, а с 1 июля откроется лагерь "Ромашка" в Вороновском районе.

Все лагеря оборудованы системами видеонаблюдения. В каждом из них будут дежурить правоохранители. На особом контроле будут находиться пропускной режим, сохранность личного имущества отдыхающих и работников.

В этом году средняя стоимость путевки в стационарные лагеря составит Br670 , в том числе дотация государства - Br215. На удешевление стоимости путевок в лагеря всех типов и видов предусмотрено Br4,2 млн.-0-