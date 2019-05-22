22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Летом в лагерях Минской области планируется оздоровить около 59,4 тыс. школьников. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила первый заместитель начальника главного управления по образованию Миноблисполкома Софья Филистович.

Так, в лагерях с дневным пребыванием будут отдыхать около 33,2 тыс. ребят, с круглосуточным - 26,2 тыс. Средняя стоимость путевки в стационарные лагеря с круглосуточным пребыванием управлений по образованию, спорту и туризму Минской области составит Br360, в ведомственных стационарных лагерях - Br548.

Будут открыты лагеря труда и отдыха. Этим летом в 121 таком лагере будет оздоровлено 1,8 тыс. учащихся. Дети будут заниматься прополкой, ухаживать за лесными насаждениями, собирать ягоды и овощи, благоустраивать территории и выполнять другие сельскохозяйственные работы.

Большое внимание уделят оздоровлению детей и в спортивно-оздоровительных лагерях. Так, к систематическому учебно-тренировочному процессу планируется привлечь почти 7,9 тыс. учащихся. Такие лагеря, как правило, комплектуют учащиеся, входящие в сборные спортивных учреждений области.

Кроме того, в нынешнем оздоровительном сезоне будет продолжена практика открытия оборонно-спортивных, военно-патриотических лагерей и смен с привлечением к взаимодействию сотрудников силовых ведомств. Будут открыты и лагеря для высокомотивированных детей, проявляющих интерес к изучению иностранных языков, естественных наук, информационных технологий. Также будут работать лагеря юных инспекторов движения и МЧС.

К летней оздоровительной кампании 2019 года проводится благоустройство территории, ремонт жилых корпусов и замена мебели, ремонт пищеблоков и установка нового холодильного и технологического оборудования, приведение в должное санитарно-техническое состояние бытовых помещений.

Всего на подготовку детских оздоровительных лагерей к летнему сезону планируется направить свыше Br1 млн. Из них представительство Минского областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения выделит свыше Br80 тыс., из средств районных бюджетов будет направлено Br707 тыс., из внебюджетных средств - Br64 тыс., из средств главного управления по образованию облисполкома - Br210 тыс.

"Оздоровительная кампания 2019 года должна быть безопасной, эффективно организованной, разумно управляемой и своевременно контролируемой. От всех нас, педагогов, зависит качество отдыха, а значит здоровье и благополучие детей, доверенных нам родителями", - заключила Софья Филистович.-0-