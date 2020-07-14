Летом в Минской и Витебской областях будут работать 28 студотрядов БГПУ

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенты Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка в составе студенческих педотрядов работают этим летом в детских оздоровительных лагерях, спортивно-оздоровительных комплексах, санаториях, центрах реабилитации детей Минской и Витебской областей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.
"В данный момент трудятся девять отрядов. Так, в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок" работает сводный отряд "Созвездие-2", в санатории "Спутник" - сводный отряд "Ветразь-3". Отряд исторического факультета "Ровесник" трудится в оздоровительном комплексе "Ракета", факультета дошкольного образования "Медуница" - в оздоровительном лагере "Зубренок". Отряд Института инклюзивного образования "Беларусачка" работает с отдыхающими в детском оздоровительном лагере "Фотон", отряд факультета начального образования "Данко" - в оздоровительном лагере "Лесной", - рассказали в пресс-службе.
К работе в оздоровительном центре "Энергетик" приступил отряд факультета начального образования "Данко-3", в Центре реабилитации детей-инвалидов Психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов №1 в Острошицком городке - отряд факультета физического воспитания "Контакт", в детском реабилитационно-оздоровительном центре "Жемчужина" - отряд факультета дошкольного образования "Жемчужина".
В конце июля начнут работать сводный отряд "Ветразь-4" в санатории "Спутник", отряд факультета естествознания "Фэст" - в детском оздоровительном лагере "Борок", Института инклюзивного образования "Беларусачка-sport" - в оздоровительном комплексе "Ракета". В оздоровительном лагере "Горизонт" начнет трудиться отряд физико-математического факультета "Интеграл", в Центре реабилитации детей-инвалидов Психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов №1 в Острошицком городке - отряд факультета физического воспитания "Есть Контакт", в детском реабилитационно-оздоровительном центре "Жемчужина" - отряд факультета дошкольного образования "Жемчужина-1".
Всего этим летом работают 28 студенческих педагогических отрядов вуза общей численностью более 350 человек. Это лучшие ребята, которые имеют успехи в учебе, опыт педагогической деятельности, являются лидерами общественных организаций. Все они обучались в школе мастерства вожатых.-0-