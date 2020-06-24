Летопись фестиваля национальных культур от фотокора БЕЛТА представили в Гродно

24 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Фотолетопись Республиканского фестиваля национальных культур представили сегодня в Гродно. Совместно с ведущим фотокором БЕЛТА Леонидом Щегловым в торговом центре OldCity открыли экспозицию самых ярких, масштабных и веселых эпизодов фестиваля, передает корреспондент БЕЛТА.

В летопись вошли 56 фотографий фестиваля с 2002 по 2018 год. На снимках тысячи людей. Жители и гости форума без труда смогут найти на них себя или своих друзей.

"Фестиваль национальных культур для фотокорреспондента - это прежде всего бесконечное количество интересных сюжетов и тем. Тем более что каждый из фестивалей был по-своему уникален. Новые национальности, гости, объекты, памятники, локации, события - в архиве тысячи снимков праздника. Поэтому, наверное, самой сложной задачей было отобрать для выставки наиболее яркие и эмоциональные фотографии", - рассказал Леонид Щеглов.

Леонид Щеглов

Фестиваль стал одним из брендов областного центра. Впервые он прошел в 1996 году и проводится каждые два года. В июне 2020 года Гродно готовился принять масштабный праздник в 13-й раз, но из-за эпидемиологической ситуации был перенесен на следующий год.

"Мы решили вернуть городу фестивальное настроение, - отметил маркетолог торгового центра Сергей Иванов. - С помощью фотографий предлагаем жителям и гостям города вновь окунуться в атмосферу яркого праздника с блюдами мировой кухни, песнями и танцами до утра, с национальными подворьями и культурой разных народов".-0-

Фото Леонида Щеглова