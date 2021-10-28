Лев и пума появились в могилевском зоосаде

28 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Новые питомцы приехали в могилевский зоосад, рассказал корреспонденту БЕЛТА директор Могилевского государственного агролесотехнического колледжа имени К.П.Орловского Михаил Сосонко.

"К нам прибыли хищники лев и пума. Сейчас животные отдыхают после дороги - в пути они провели больше пяти дней. Какое-то время пробудут на карантине, а после переселятся в свои вольеры", - рассказал директор колледжа.

Льву всего 2 года, он родился в Приморском крае и привык к суровым зимам. "Наш царь зверей пока безымянный. Имя ему мы будем придумывать вместе с посетителями зоосада. При входе на территорию у каждого будет возможность проголосовать за понравившийся вариант из представленных. Крупным животным длительные переезды даются нелегко, но он стойко все выдержал. Вольер для льва готов", - отметил Михаил Сосонко.

Еще один новый хищник - молоденькая пума по имени Арчи. Ей всего 1,5 года. До переезда в могилевский зоосад она жила в детском контактном зоопарке. "Наша девочка перенесла дорогу немного легче, чем лев. По приезде она сразу покушала и стала изучать новую территорию. Даже поймала в своем вольере воробья. Сейчас животные будут окружены вниманием наших смотрителей, а когда полностью восстановятся - их смогут увидеть жители и гости Могилева", - сказал директор.

Вместе с хищниками в могилевский зоосад приехали две шиншиллы и еноты-полоскуны - это подарок от Карагандинского государственного зоопарка. "У наших коллег из Казахстана большой зоопарк, много различных животных. Мы планируем и дальше сотрудничать с этим зоопарком. Между нами заключен большой договор - они планируют приобрести у нас зубров, а мы у них - верблюдов", - рассказал заведующий учебной лабораторией "Зоосад" колледжа Иван Нижников.

Сейчас в могилевском зоосаде живут около 350 питомцев, в том числе олени, лани, муфлоны, яки, волки, тигр, медведь, кролики, куница, павлины, цесарки и зубры. Территория - около 120 га. Здесь оборудованы вольеры под потребности каждого жителя.

Зоосад в Могилеве существует уже около 15 лет. Это не только место полезного отдыха горожан и гостей Могилева - здесь проходят производственную практику учащиеся агролесотехнического колледжа имени К.П.Орловского.-0-