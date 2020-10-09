Левкович: для построения будущего страны нужно уметь слышать молодежь и быть вместе с ней

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нужно уметь слышать молодежь и быть вместе с ней, чтобы формировать будущее своей страны. Об этом заявил сегодня журналистам первый заместитель председателя Миноблисполкома Сергей Левкович на открытом диалоге Минского областного молодежного форума "Беларусь - это мы", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе столичного региона.

"Общение с молодежью - это часть нашей работы, которая должна проводиться постоянно. Чтобы формировать будущее страны, нужно слышать молодежь и быть с ней вместе, понимать, чем она сегодня занимается, о чем думает, какие у нее пожелания. Ведь мыслит она по-своему", - отметил Сергей Левкович.

Фото Миноблисполкома

Он добавил, что молодые люди трудятся в самых разных отраслях и сферах, и работа с этой категорией специалистов везде имеет свои особенности. "Если говорить о реальном секторе экономики, то у нас достаточно примеров, когда молодежь после получения профессии в учебном заведении приходит на предприятия и неплохо себя проявляет, быстро занимает серьезные руководящие должности. При этом молодые люди генерируют определенные идеи, которые хорошо сказываются на экономической эффективности предприятия", - привел пример первый зампредседателя облисполкома. В социальной сфере свои, более творческие подходы, которые предполагают широкий обмен опытом, конкуренцию. Молодых педагогов Минской области, в частности, это подстегивает к саморазвитию, креативу, чтобы занимать высокие места на конкурсах и соревнованиях среди учителей.

Форум торжественно открылся сегодня утром в Центральном доме офицеров, где собрал около 800 молодых жителей столичного региона: педагогов, врачей, специалистов-производственников, творческих ребят. Затем участники разделились для работы по секциям "Сельское хозяйство", "Экономика, промышленность, финансы", "Социальная сфера", "Строительство, транспорт, ЖКХ". Они в группах посетили крупнейшие градообразующие предприятия, учреждения центрального региона.

Кульминацией форума стал открытый диалог во Дворце культуры им.М.Горького в Борисове, где участники могли пообщаться с представителем руководства региона, задать вопросы. Например о том, планируется ли программа по строительству жилья для педагогических работников. "Отдельно для преподавателей нет, - ответил Сергей Левкович. - Но в каждом районе строится социальное и арендное жилье. Арендного жилья в Минской области в этом году будет введено около 30 тыс. кв.м, социального - где-то 4,4 тыс. кв.м".

Интересовало молодежь и его отношение к официальным СМИ и различным интернет-порталам, блогам и мессенджерам - к каким источникам информации Сергей Левкович обращается и какие советует. Звучали и иные вопросы, связанные с закреплением молодых кадров, развитием образования, медицины, транспортной инфраструктуры, с общей ситуацией в стране.

Завершил форум торжественный концерт с участием артистов белорусской эстрады.-0-