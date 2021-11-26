Льготы для семей с детьми-инвалидами в образовании, курортном лечении: в Витебске прошел телемост со Смоленском

26 ноября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Льготы в образовании, медицине, курортном лечении и предоставлении техсредств реабилитации - такие вопросы понимались в Витебске во время круглого стола "Семья и государство - роль, тенденции и перспективы развития", который прошел в режиме онлайн со Смоленском, передает корреспондент БЕЛТА.

Представители соцслужб Витебской и Смоленской областей обменялись опытом работы с семьями, которые воспитывают детей, имеющих инвалидность, и рассказали, какими льготами и господдержкой могут пользоваться граждане этой категории. Как отметили участники телемоста, эффективность такой деятельности повышается, когда налажено межведомственное взаимодействие.

"В Витебской области проживают около 57 тыс. инвалидов, из них немногим больше 3,5 тыс. человек - дети с ограниченными возможностями. Государство и областная власть уделяют большое внимание социальной поддержке уязвимой категории граждан, в том числе семьям, где несовершеннолетние имеют инвалидность. Сегодня они получают 11 видов пособий, а также пособие по уходу за ребенком-инвалидом и компенсацию за приобретение подгузников. Главная задача, стоящая перед органами соцзащиты, - продлить пребывание ребенка в семье. В области немало родителей, которые совмещают работу и воспитание ребенка-инвалида. Для этого им предоставляются услуги няни, кратковременного ухода за ребенком и услуга социальной передышки. Социальная передышка предусмотрена до 56 дней в году: родители могут направить ребенка на оздоровление, реабилитацию в Богушевский дом-интернат", - рассказала заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома Вера Астапенко.

Она добавила, что государство помогает семьям такой уязвимой категории приобретать технические средства реабилитации. Это инвалидные коляски, ходунки, специальные стулья и столики различных модификаций, а также по запросу от граждан другие виды устройств, необходимых для детей с инвалидностью. "С начала года в области около 6 тыс. инвалидов получили различные технические средства социальной реабилитации, из них 382 - дети. За 10 месяцев на приобретение таких техсредств было направлено более Br4 млн. Не так давно из областного бюджета на закупку технических средств реабилитации было дополнительно выделено Br200 тыс.", - пояснила Вера Астапенко.

Представители департамента социального развития Смоленской области рассказали о некоторых отличиях в законодательстве и обеспечении семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями. Они отметили, что жители российского региона получают 18 видов пособий, которые финансируются как из федерального, так и областного бюджета. Родители по заявительному принципу могут рассчитывать на помощь в приобретении технических средств реабилитации по основному заболеванию ребенка, которые определяются индивидуальной программой реабилитации. Приобретаются такие средства на конкурсной основе. Мамы и папы, детям которых необходимы техсредства реабилитации, могут получать такую помощь предметно или в качестве компенсации затрат на покупку, которую совершили сами. Для этого им нужно также подать заявление в соответствующие соцслужбы.

На конкурсной основе, через аукцион, для детей с ограниченными возможностями в Смоленской области закупают и путевки в оздоровительные учреждения. Санаторно-курортное лечение и реабилитация несовершеннолетних инвалидов также финансируется из государственного и регионального бюджетов.

Круглый стол в Витебске прошел с участием пяти семей, воспитывающих детей с инвалидностью, которые приехали из разных районов области. Представители областного комитета, учреждений образования и сферы здравоохранения разъяснили, на какие льготы могут рассчитывать родители, которые заботятся о детях с особенными потребностями. Мамы и папы рассказали, с какими трудностями они сталкиваются и как успевают совмещать уход за ребенком с ограниченными возможностями и работу. Одну из мам интересовал вопрос социальной поддержки семьям, где ребенок с инвалидностью уже достиг совершеннолетия, а родители хотят работать и при этом не желают отдавать сына или дочь в учреждение социальной помощи круглосуточного пребывания. Вера Астапенко рассказала, что в Витебской области в территориальных центрах социального обслуживания населения (ТЦСОН) имеются отделения дневного пребывания для инвалидов, где за посетителем будут присматривать, при необходимости кормить и вовлекать в полезные дела, если это позволяет его здоровье. Также по договоренности с работниками ТЦСОНов можно получить услугу ухода за инвалидом на дому.

"Активно действуют при ТЦСОНах целевые группы, где родители могут оставлять совершеннолетних детей с инвалидностью на время, пока сами трудятся. Открываются отделения для дневного пребывания для людей с инвалидностью, куда на весь рабочий день также можно привозить родных, которым нужен особый уход. Эта услуга предоставляется бесплатно, единственное, за что нужно доплатить, - питание. Такие отделения есть пока только в Витебске и Орше. Планируем открыть еще один в Браславском доме-интернате", - проинформировала зампредседателя облкомитета.

Для семей, где воспитываются дети с инвалидностью, важно не оставаться наедине со своей проблемой. Юлия Белянко из Орши рассказала, что с мужем Денисом воспитывают двух детей, старший из которых с рождения имеет инвалидность. Однако сын Артур обучается во втором классе гимназии наравне с другими детьми, посещает секцию шахмат, бассейн, занимается дополнительно английским, изучает основы программирования. Юлия отметила, что помощь от государства их семья получает значительную. "Это выделение денежной безвозмездной помощи, помощь в реабилитации, консультации психологов. Для нас, родителей, участие в таких круглых столах дает возможность обменяться опытом, узнать о новшествах в законодательстве по соцподдержке, задать интересующие вопросы и понять, что мы можем рассчитывать не только на себя", - рассказала оршанка.

Вера Астапенко добавила, что подобные круглые столы будут в дальнейшем проводиться территориально, чтобы информировать больше семей и узнавать о проблемах и пожеланиях на местах.-0-