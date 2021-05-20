Личность руководителя во многом определяет результативность работы коллектива - Мартынюк

20 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Результативность работы любого коллектива во многом зависит от руководящего состава организации и непосредственно личности самого руководителя. Такое мнение высказал помощник Президента - инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк во время встречи с коллективом филиала "Белгосстраха" по Могилевской области, передает корреспондент БЕЛТА.

"Людей сегодня интересуют финансовая стабильность, социально-экономическое благополучие и спокойствие, - отметил Леонид Мартынюк. - Это именно те основы, которые на подсознательном уровне заложены в каждом человеке и формируют у него чувство защищенности. В коллективе, в котором руководитель уделяет должное внимание этим вопросам, обстановка будет более благополучной, а уровень развития предприятия значительно выше. Однако, чтобы добиться высоких результатов, должна быть выстроена четкая руководящая вертикаль и определены конкретные задачи, которые ставятся перед трудовым коллективом".

Помощник Президента также обратил внимание, что сегодня помимо размера зарплаты человеку необходимо обеспечить достойный уровень и качество жизни за пределами предприятия. "Одно дело - заработать деньги, другое - правильно их потратить, - уточнил он. - Именно социальная сфера определяет внутренний комфорт и мироощущение человека. Если вокруг все хорошо - газон подстрижен, забор покрашен, везде благоустройство - он и работает с нормальным настроением".

В ходе посещения филиала Леонид Мартынюк ознакомился с работой представительства "Белгосстраха" в Могилевской области, основными направлениями развития на рынке страховых услуг и актуальными тенденциями в этой сфере, пообщался с коллективом и побывал в музее организации.

"Посещение организаций - это всегда встреча с людьми, выявление проблемных моментов в трудовых коллективах, - заострил внимание собеседник. - В этом филиале трудятся порядка 760 человек - большая группа людей, которая позволяет сегодня сделать срез социально-экономического развития общества и выявить в ходе беседы острые углы, которые впоследствии необходимо будет сгладить. Поэтому прямой контакт даже в таких нелегких условиях пандемии необходим и будет продолжен".

По словам Леонида Мартынюка, в ходе встреч в трудовых коллективах люди часто обращаются с проблемными вопросами личного характера, решение которых требует задействования широкого круга специалистов. Кроме того, жители области выступают с конкретными предложениями и пожеланиями исполнительной власти, инициативами по совершенствованию законодательной базы.-0-