Личный прием позволяет взглянуть на проблему человека под иным углом - начальник УСК по Брестской области

17 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Начальник управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Конопляник провел сегодня личный прием граждан, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

На прием к руководителю УСК записались несколько человек. У них были вопросы, входящие в компетенцию областного управления Следственного комитета и касавшиеся уголовных дел и материалов проверок. Так, один из заявителей был не согласен с юридической оценкой дела. В другом случае прозвучала просьба о дополнительном свидании с человеком, находящимся в следственном изоляторе.

По мнению Дмитрия Конопляника, такие мероприятия позволяют лично разобраться в ситуации, реально оценить проблему, которая беспокоит человека. "Личное общение с людьми дает возможность посмотреть на проблему человека под иным углом, разобраться с ней в сжатые сроки и принять решение - справедливо и с соблюдением требований законодательства. Зачастую вопросы решаются непосредственно во время приема, когда заявителю детально с юридической точки зрения разъясняется возникшая у него ситуация и положения нормативных актов, регламентирующих правоотношения", - отметил начальник УСК.

Во время приема Дмитрий Конопляник постарался разобраться в каждой ситуации, отдельные вопросы взял на личный контроль.

Руководство УСК по Брестской области регулярно практикует личные приемы. В прошлом году на них обратились около 30 человек. Предварительно записаться на личный прием к руководителю можно в группе по работе с обращениями граждан или по телефону в Бресте 27-37-24. Кроме того, в административном здании управления по ул.Пушкинской, 63, ежедневно в рабочие часы проводится прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц.-0-

Фото УСК по Брестской области