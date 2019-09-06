Лида отметит свое 696-летие рыцарским турнирном и фестивалем хмеля, солода и воды

6 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Лида масштабно встретит свое 696-летие: запланированы открытие памятника, рыцарский турнир и фестиваль хмеля, солода и воды, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Лидском райисполкоме.

Лида 7 сентября будет отмечать День города, центр которого превратится в праздничную площадку. Например, у детской школы искусств представят театрализованное действо, посвященное современной истории Лиды. Начнутся мероприятия с самого утра. Одним из центральных событий станет церемония открытия возле Лидского замка памятника великому князю литовскому Гедимину. Начало строительства замка связывают с именем Гедимина, поэтому выбор места был неслучайным. Вес бронзовой конной скульптуры около 3 т, высота - 6 м. Авторами выступили скульпторы Сергей Оганов и Ольга Нечай.

В замке откроется тематическая выставка, а внутренний двор станет ареной для боев: традиционно в День города в Лиде проводится рыцарский турнир. Участие в битвах, показательных выступлениях и мастер-классах примут около двухсот рыцарей и артистов со всей Беларуси. Также ожидают гостей из соседних стран. В этом году зрителям планируют показать реконструкцию легенды о штурме замка.

Ключевым событием будет фестиваль хмеля, солода и воды LIDBEER-2019, который ежегодно собирает в Лиде десятки тысяч гостей со всей страны и из-за рубежа. Неизменный атрибут праздника - огромный фудкорт. Традиционно желающие смогут поучаствовать в экскурсиях на местный пивзавод.

Чаще всего на фестиваль едут из-за его музыкальной программы. Исполнители подбираются таким образом, что каждый сможет найти музыку по вкусу. Среди хедлайнеров - Элджей, а также рок-группы "Сплин" и "Чайф"

Развернутся и другие площадки, в том числе спортивные, развлекательные. Будут работать луна-парк, город мастеров. На озере рядом с замком пройдут соревнования радиоуправляемых моделей и марафонский заплыв. На малой сцене праздника выступят молодые белорусские группы.-0-