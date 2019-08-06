Лидером гомельской областной организации БСЖ избрана Елена Кличковская

6 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Лидером Гомельской областной организации ОО "Белорусский союз женщин" избрана Елена Кличковская, передает корреспондент БЕЛТА.

Организационный вопрос по выбору председателя правления областной организации БСЖ был решен сегодня на заседании во главе с председателем ОО "Белорусский союз женщин" Марианной Щеткиной.

На это место была единогласно поддержана кандидатура управляющего делами Гомельского облисполкома Елены Кличковской. Она прошла значительный трудовой путь от педагога, руководителя школы, начальника районного отдела образования до заместителя председателя Гомельского горисполкома, а впоследствии - управляющего делами облисполкома. За это время зарекомендовала себя как человек команды, тонкий дипломат, честный и последовательный управленец, который всегда доводит дела до завершения. Были отмечены также душевные качества нового лидера женщин юго-восточного региона страны.

Елена Кличковская поблагодарила коллег за оказанное доверие и теплые слова, направленные в ее адрес. "Все сказанное воспринимаю как аванс, который постараюсь отработать на отлично. Для меня это был очень непростой и ответственный выбор. Как член областной организации, о ее работе знаю не понаслышке, всегда достаточно плотно сотрудничали с Галиной Михайловной Пашед, которая возглавляла ее около 13 лет. Важно продолжить эти начинания. Приложу все усилия, чтобы они процветали во имя ее памяти. Для меня важно, чтобы Гомельская областная организация Белорусского союза женщин гордо звучала на всех уровнях", - подчеркнула она.

Новый председатель правления областной организации БСЖ заверила, что ни один проект, ни одно дело, ни одно движение, не угаснет. Также вместе с коллегами будут заложены новые традиции. Обозначая задачи на перспективу, назвала активизацию общественного движения в районах, привлечение и поддержку женщин из отдаленных регионов. "Будем стараться, чтобы каждая районная организация приросла по численности. Ставлю самоцель, чтобы наши первичные организации вышли на еще более высокий профессиональный уровень, чтобы мы были самодостаточны и самообеспечены. В это непростое экономическое время уверена, что хрупкие женщины могут помочь в решении каких-то неурядиц и сложных моментов", - заключила Елена Кличковская.

Марианна Щеткина пожелала гомельским женщинам вместе с новым руководителем успехов в начинаниях, тесного контакта с властными структурами в реализации общих целей. "Добиться единогласного доверия женщин - многого стоит. Это значит, что вам верят, доверяют, на вас надеются, за вами готовы идти", - обозначила она позицию нового лидера женщин региона, наметив ряд важнейших задач.

Заместитель председателя Гомельского облисполкома Владимир Привалов высказал уверенность, что областная организация во главе с Еленой Кличковской станет надежным социальным партнером местной власти. В тесном тандеме удастся сделать еще больше на благо региона и республики в целом.

Также на заседании правления областной организации БСЖ рассмотрен вопрос о роли женского движения в предстоящих масштабных общественно-политических кампаниях страны.

Сегодня БСЖ решает многочисленные задачи разной направленности. Члены объединения принимают участие в вовлечении женщин в управление делами общества и государства, содействуют укреплению семьи, авторитета женщин, повышению нравственности в обществе, формированию идеологии и реализации политики расширения прав и возможностей женщин. Деятельность БСЖ также направлена на содействие занятости, оказание помощи нуждающимся в ней женщинам, семьям, а также на укрепление международного сотрудничества и развитие системы партнерских отношений.

Общественное объединение "Белорусский союз женщин" создано в декабре 1991 года. На добровольной основе объединяет женские советы, созданные во всех областях, районах, городах, во многих трудовых коллективах и учебных заведениях. В настоящее время в БСЖ состоят более 183 тыс. женщин, действует свыше 4 тыс. первичных организаций. В том числе в Гомельской области - около 13 тыс. человек и почти 550 первичек.-0-