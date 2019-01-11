Лидеры общественных организаций должны искать внутренние ресурсы для настроя всей команды - Шатько

11 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Лидеры первичек общественных организаций должны уметь раскрывать свои внутренние ресурсы для поддержания настроя всей команды. Такое мнение выказал заместитель председателя РОО "Белая Русь" Александр Шатько на открытии семинара для актива Гомельской областной организации РОО, передает корреспондент БЕЛТА.

Работу в первичных структурах общественных организаций Александр Шатько назвал одной из важнейших. "Именно от лидера первички зависит не только численность всего общественного объединения, но и настроение в коллективе. Лидер должен понимать, что каждому новому члену организации необходимо найти свое место и применение в ее деятельности. "Белая Русь" - это не некая эфемерная организация, это в определенной степени семья", - дополнил он.

Тема лидерства, современных тенденций и ресурсов совершенствования менеджмента в общественной организации станет ключевой в течение трехдневного семинара. Председатели районных организаций Гомельской области, их штатные сотрудники, ведущие специалисты, активисты, а также состоящие в резерве кадров на должность председателя районной организации РОО "Белая Русь" прибыли на обучающий семинар со всех районов области. Лекции и практикумы для них проведут компетентные специалисты и эксперты из различных сфер. С 11 по 13 января пройдет семь тематических сессий.

Об актуальных направлениях деятельности РОО "Белая Русь" расскажет также заместитель председателя Татьяна Шендик. Занятия с психологом Людмилой Тутыниной по стресс-менеджменту помогут выстроить эффективную линию поведения лидера в любой ситуации.

Одна из сессий будет посвящена управлению деятельностью общественной организации. Во время нее директор Мастерской инновационных технологий Владимир Александронец раскроет матрицу планирования. Он подробно остановится на тайм-менеджменте, управлении ресурсами, командой и качеством, посвятит в agile-философию (способ мышления, позволяющий строить высокоэффективные команды и давать максимум ценности) и даст основы эффективного метода ведения проекта - scrum-технологии. Об управлении информацией в деятельности общественной организации расскажет гомельский журналист Александр Говейко. Основы персональной стилистики и имиджа лидера преподаст имидж-стилист, участник международной программы "Образование и креативная экономика" Татьяна Лукомская.

По мнению председателя Гомельской областной организации РОО "Белая Русь" Галины Терещенко, предложенный курс многократно усилит компетенции присутствующих. По окончании семинара участники получат свидетельство об обучении, также каждый из них увезет с собой готовый проект для дальнейшей реализации на местах.

Весной в Гомельской области планируют провести подобный семинар республиканского масштаба. "Поэтому сегодня это проба пера. Таких мероприятий в нашей организации еще не было, но, думаю, что они станут доброй традицией", - сказал Александр Шатько. Также он подчеркнул, что это дополнительная возможность рассказать в регионах о деятельности центрального офиса, поделиться мнениями и последними веяниями, обменяться опытом, к тому же в преддверии важных избирательных кампаний членам организации необходимо сверить часы, готовить кандидатов из своей среды.-0-