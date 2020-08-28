Лидская фабрика планирует разработать подносок для спецобуви

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидская обувная фабрика с компанией "Фурнитура-BY" планируют разработать подносок, который будет использоваться в спецобуви, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллегпром".

"В соответствии с программой по импортозамещению Лидская обувная фабрика с компанией "Фурнитура-BY" планируют разработать подносок, который будет использоваться в специальной обуви с защитными свойствами. В прошлом году только производители спецобуви, входящие в концерн "Беллегпром", закупили более 60 тыс. подносков, в 2020-м - 100 тыс., а это порядка $100 тыс.", - отметили в пресс-службе.

Также в концерне рассказали, что обувная фабрика завершает усовершенствование дизайна и эксплуатационных характеристик лидских кедов. Теперь обувь будет выпускаться в девяти цветах, а для изготовления низа будут использоваться формованные подошвы из ЭВА (этиленвинилацетат). "Преимущества ЭВА очевидны: материал отличается легкостью, отличными амортизирующими свойствами, высоким уровнем экологической безопасности. Он устойчив к воздействию грибков и бактерий, а также гипоаллергенен", - пояснили в пресс-службе.

На предприятии считают, что обновленные лидские кеды станут более конкурентоспособными благодаря как улучшенному виду, так и высокой комфортности и качеству. Ожидается, что усовершенствованная обувь появится на прилавках в январе 2021 года.

ОАО "Лидская обувная фабрика" - белорусское предприятие легкой промышленности в Гродненской области. Специализируется на выпуске обуви из текстильных материалов (в том числе из льна) и натуральной кожи.

В концерн "Беллегпром" входят 96 организаций, 76 из которых - промышленные. Промпредприятия делятся по отраслям: текстильная, швейная, трикотажная и кожевенно-обувная. Эти предприятия выпускают 60% общего объема товаров легкой промышленности Беларуси и 21% общего объема отечественных непродовольственных товаров.-0-