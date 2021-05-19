Лидский район примет областной фестиваль бытовых танцев "Танцуем па-даўнейшаму"

19 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Лидский район 22 мая примет областной фестиваль-праздник бытовых танцев "Танцуем па-даўнейшаму". Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном методическом центре народного творчества.

На сцену Дома культуры в агрогородке Дитва выйдут поклонники белорусского хореографического искусства из всей Гродненской области. Участники выступят в четырех возрастных категориях - от 7 до 50 лет. Они представят лучшие образцы белорусских народных парных танцев с самобытными региональными акцентами и манерой исполнения.

Во время праздника свое мастерство представят исполнители традиционных кадрилей Гродненской области. Эти танцы внесены в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси. Выступят во время фестиваля и лучшие фольклорные коллективы области. Кроме того, для зрителей и гостей праздника проведут мастер-класс по народным танцам, а также предложат поучаствовать во флешмобе "Танцуем разам". Благодаря дефиле "Мода з куфра" зрители увидят, как когда-то одевались в регионах Гродненской области, и узнают о глубоком значении каждого из элементов национального костюма.

"Фестиваль-праздник "Танцуем па-даўнейшаму" - уникальный творческий проект, направленный на возрождение и сохранение местных традиций танцевальной культуры, приобщение детей и молодежи к аутентичному фольклору", - рассказали в Гродненском областном методическом центре народного творчества. -0-