Лидский район присоединился к акции "Во славу общей Победы!"

6 ноября, Лида /Корр. БЕЛТА/. Очередной этап акции "Во славу общей Победы!" сегодня прошел в Лиде, передает корреспондент БЕЛТА.

Финал районного этапа акции прошел сегодня у кургана Бессмертия в Лиде, где собрана земля с мест боев, братских захоронений, героических застав, городов-героев. В мероприятии приняли участие более 100 человек. Среди них школьники, представители трудовых коллективов и местной власти, общественных объединений, ветеранской организации, воинских частей.

Заместитель председателя Лидского райисполкома Виктор Пранюк во время торжественного мероприятия отметил, что на Лидчине свято чтут память о трагических страницах в истории, постоянно ведут поисковую работу. Например, в текущем году благодаря работе с архивами и базами данных установлены около 30 имен ранее неизвестных, похороненных в братских могилах на территориях Белицкого и Бердовского сельских советов. К празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне мемориальные таблички на этих захоронениях обновят и нанесут на них новые имена.

Всего в районе 30 захоронений времен Великой Отечественной войны. В них покоятся бойцы и командиры Красной армии, партизаны, а также мирные жители, погибшие во время войны. За каждым захоронением закреплены организации, школы, памятники и мемориальные комплексы постоянно поддерживаются в порядке. У каждого из них перед забором земли прошли торжественные мероприятия и митинги.

Сегодня в специальную капсулу с гравировкой и гербом Лидского района была засыпана земля со всех захоронений района. Капсула передана на временное хранение в Свято-Михайловский кафедральный собор в Лиде. Мешочки с землей с захоронений будут храниться в Лидском историко-художественном музее.

Акция "Во славу общей Победы!" проходит во всех районах Гродненской области.-0-

Фото Леонида Щеглова