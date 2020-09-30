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30 сентября 2020, 12:17

Линевич: нужно, чтобы люди высказались по волнующим проблемам и озвучили предложения

Анатолий Линевич
Анатолий Линевич
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30 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Представители властей разных уровней в ближайшее время будут встречаться со студентами, работниками учебных заведений, социальных учреждений, предприятий и других организаций Витебской области. Об этом сообщил сегодня журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич по итогам встречи с коллективом Витебского завода тракторных запасных частей.

По его словам, одна из задач подобных диалогов - узнать мнения и настроения людей по политическим событиям в стране при подготовке к предстоящему Всебелорусскому народному собранию. "Власть на местах будет встречаться с людьми, чтобы охватить максимальное количество жителей и дать возможность каждому высказаться по волнующим проблемам и озвучить свои предложения. Мы в свою очередь саккумулируем высказанное и представим на рассмотрение", - сказал помощник Президента.

На встрече работники Витебского завода тракторных запчастей высказались о важности максимального информирования людей о предстоящей реформировании Конституции, какие варианты будут рассматриваться. Также люди затронули проблемы локального уровня - качество остановочных пунктов общественного транспорта, нехватки детских садов в новых микрорайонах Витебска. Волновал рабочих и слабый уровень подготовки молодых специалистов для их сферы. "Думаю, что итогами встречи люди довольны - у всех была возможность высказаться, они обозначили волнующие темы. Часть из них бытовые, которые будут решаться на уровне городских властей", - добавил Анатолий Линевич.

ОАО "Витебский завод тракторных запасный частей" - ведущий производитель запчастей к тракторам производства МТЗ и сельскохозяйственной технике. Предприятие поставляет продукцию более чем в 20 стран мира, 70% экспорта приходится на Россию. На заводе трудятся более 440 человек.-0-

Фото Александра Хитрова

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