Линевич о вопросах граждан к ЖКХ: люди хотят жить комфортно и знать, как реагируют на их обращения

26 марта, Новополоцк /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Наиболее частыми поднимаемыми проблемами на приемах граждан остаются вопросы ЖКХ, так как люди хотят жить в комфортных условиях и знать, как соответствующие службы реагируют на их обращения. Об этом по итогам личного приема граждан в Новополоцке заявил помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Вопросы, касающиеся улучшения жилищных условий, состояния дорог, благоустройства, нарекания на работу коммунальных служб, проблемы трудоустройства во время прямой телефонной линии и личного приема граждан в Новополоцке рассмотрел Анатолий Линевич. "Традиционными являются обращения по вопросам сферы ЖКХ. Как правило, такие вопросы решаются положительно, но не всегда так, как устраивает потребителей. Люди хотят жить в комфортных условиях и знать, что их слышат, их проблемы держат на контроле, как на них реагируют", - отметил он.

Холод в квартире, правомерность понижения температуры горячей воды в вечернее время, неудовлетворительное состояние дворовой территории - эти вопросы поднимали жители многоквартирных высотных домов.

"По каждому из заявлений нужно разобраться детально. Мелочей не бывает. Создайте комиссии, выезжайте лично, собирайте жильцов и проводите с ними беседы. Нужно, чтобы условиями проживания были довольны все", - подчеркнул помощник Президента.

Также не оказались сюрпризом поднятые проблемы состояния дорог. Заявители просили заняться ремонтом дорог на участках, где они пришли в упадок или разбиты тяжелогрузной техникой. "Сейчас на дорогах растаял снег и стало видно, где нужно провести ремонт и обновить дорожное покрытие. В каждом регионе у районных и городских исполкомов есть план и график проведения дорожно-ремонтных работ, на местах будут его придерживаться. Отремонтировать все дороги в одно время невозможно, поэтому нужно подождать", - отметил Анатолий Линевич.

Некоторые из обратившихся пришли на личный прием с серией вопросов. Пенсионер их Полоцка интересовался, нужно ли приватизировать гараж, который находится в его собственности. Председатель горисполкома Дмитрий Демидов пояснил, что приватизации подлежит государственная собственность, которую гражданин желает перевести в частную, а гараж уже является собственностью пенсионера.

Дорожный ремонт, повышение цен на лекарственные средства, закрытая баня в Новополоцке - те поднятые заявителем вопросы, на которые специалисты не ответили на месте, будут детально изучены. Также полочанина волновало, почему не курсирует поезд Полоцк - Москва.

Анатолий Линевич пояснил, что временно, на период ограничений из-за пандемии COVID-19, сообщение с Россией налажено только по маршруту Минск - Москва с остановкой в Орше. Когда будут сняты ограничения из-за коронавируса, наладят и железнодорожное сообщение по другим направлениям. "Это форс-мажор, и повлиять на эти факторы мы не можем, поэтому придется подождать. Если есть необходимость, то можно доезжать до Орши и там садиться на поезд до Москвы", - разъяснил Анатолий Линевич.

Новополочанка обращалась от лица дочери, которая не может ужиться в одной квартире с бывшим супругом. Сотрудник ГОВД рассказал о неоднократных обращениях женщины и вызовах правоохранителей. Бывший зять заявительницы предлагает разменять квартиру, но общая жилплощадь построена за кредитные средства и не может быть разделена. Также там прописан несовершеннолетний ребенок. Анатолий Линевич поручил разобраться в конфликте, подключить правоохранителей и соцслужбы.

Уроженка городского поселка Ореховск Оршанского района - поселка энергетиков, где жили работники БелГРЭС, - беспокоится о благоустройстве малой родины. В центре поселка, как утверждает заявительница, находится торговый дом в аварийном состоянии. Женщина попросила обратить внимание на данный населенный пункт. Анатолий Линевич заверил, что уточнит, какие планы на Ореховск у местной власти, и сообщит заявительнице.

По вопросам трудоустройства обратились несколько жителей Новополоцка и Полоцка. Один из заявителей просил найти ему работу, так как местный центр занятости не помогает ему в этом.

Руководство горисполкома в курсе этой проблемы. Новополочанину в течение года предлагали вакансии, от которых тот отказывался из-за недостаточной заработной платы или неподходящих условий труда. Анатолий Линевич подчеркнул, что для решения этого вопроса нужно прежде всего трудоустроиться, а после приходить с конкретными претензиями к уровню заработной платы. "Сегодня трудоустройством в Витебской области плотно занимаются соответствующие службы. Вакансий предостаточно, но важно и само желание человека получить работу", - поделился помощник Президента.

Две заявительницы пострадали от мошенников. Пожилых новополочанок обманули распространители фильтров для воды и экстрасенсы. В первом случае с пенсионеркой подписали договор на установку фильтров, который женщина не читала. Она подала заявление в милицию, дело передали в суд и безответственных распространителей привлекли к ответственности. Новополочанка просила помочь взыскать долг с директора фирмы, так как судебные приставы Витебска не могут этого сделать: у того нет никакой собственности. Анатолий Линевич обещал изучить это дело детально и подключить соответствующие службы. Во втором случае две новополочанки доверились недобросовестной рекламе и связались по телефону с экстрасенсами, которые выманили у обеих немаленькие суммы. Помощник Президента дал распоряжение уделить этим вопросам пристальное внимание и провести в том числе просветительскую работу с гражданами пожилого возраста.

О проблемах товарищества собственников рассказали жительницы Новополоцка. Их не удовлетворяет состояние дома. Анатолий Линевич предложил на общем собрании жильцов решить, остаться ли в товариществе собственников или перейти на обслуживание городской коммунальной службы. На собрании могут присутствовать глава города и его заместители, чтобы подсказать, как можно решить вопрос.

Всего с волнующими их вопросами на прямую линию и личный прием обратились около 30 человек.-0-