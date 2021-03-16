Линевич: одно из решений вопроса благоустройства старых дворов - участие жителей

16 марта, Полоцк /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Дворовые территории у домов советской застройки могут благоустраивать сообща местные власти, службы ЖКХ и жители, и пример такого взаимодействия есть в Полоцке. Об этом сообщил, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич после личного приема в Полоцке.

На прямую телефонную линию и личный прием к Анатолию Линевичу обратились более 30 человек. Самое больше число вопросов касалось жилфонда: трещины в домах, неутепленные швы между бетонными плитами, холод в квартире, проблемы плохой вентиляции в доме, оплата коммунальных услуг, в том числе расчет за водоснабжение, благоустройство дворовых территорий. По каждой из заявленных проблем помощник Президента поручил разобраться детально. "Относительно благоустройства дворов времен советской застройки есть положительный пример взаимодействия властей, ЖКХ и самих жителей. Как рассказал один из заявителей, поднявший эту тему, в соседнем доме жители на долевом участии приобрели необходимые материалы, а работники соответствующей службы заасфальтировали двор. Это может быть одним из взаимовыгодных решений", - отметил Анатолий Линевич.

Анатолий Линевич

Он добавил, что в доме, где проживает полочанин, основной контингент - пенсионеры, которые не могут себе позволить так же благоустроить прилегающую территорию, но и в этом случае решение найдется.

/Будет дополнено/.-0-

Фото Александра Хитрова