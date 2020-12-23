Линевич передал детскому дому Витебска денежный сертификат к Новому году

23 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич посетил детский дом Витебска и вручил директору учреждения сертификат на Br6 тыс., передает корреспондент БЕЛТА.

Эти средства потратят на покупку ноутбука, пылесоса, стиральной машины, мягкой мебели, телевизора.

"Во время акции "Наши дети" представители власти всех уровней приходят в гости к детям, дарят подарки. Важно не только обеспечить мальчиков и девочек нужными вещами и вручить им сладкие подарки, но еще и создать для них хорошее настроение и подарить веру в новогоднее чудо", - отметил помощник Президента - инспектор по Витебской области.

Анатолий Линевич

В числе почетных гостей детского дома был и председатель Витебского горисполкома Вадим Зарянкин. Он подарил детскому дому оверлок. Другие гости, побывавшие на теплом детском празднике, также пришли не с пустыми руками: учреждению образования передали в дар холодильную камеру, сертификат на Br1 тыс., наборы сладких подарков.

"Новый год - праздник и для малышей, и для взрослых. Хотелось бы поблагодарить сотрудников детского дома за то, что заменяют детям родителей, отдают им теплоту своих сердец", - обратился к педагогическому коллективу Анатолий Линевич. Он пожелал всем здоровья, успехов и воплощения самых заветных желаний.

После праздничного концерта гостей пригласили на чаепитие с домашними угощениями.

В детском доме Витебска сейчас проживают 75 воспитанников в возрасте от 3 до 16 лет. Это дети, нуждающиеся в государственной опеке, и сироты.-0-

Фото Александра Хитрова