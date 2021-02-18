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18 февраля 2021, 14:27

Линевич: после личного приема граждан не остается нерешаемых вопросов

Анатолий Линевич. Фото из архива
Анатолий Линевич. Фото из архива
Новости темы "Обращения граждан - обратная связь"
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18 февраля, Оршанский район /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Прямые линии и личные приемы граждан помогают увидеть ситуацию на местах, отношение жителей региона к местной власти и делают вопросы решаемыми. Об этом заявил помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич, подводя итоги проведенных в Оршанском районе прямой телефонной линии и личного приема.

Анатолий Линевич отметил: вопросы, которые поднимали жители региона, можно решить на местном уровне. "Их нужно изучить глубже с выездом на место: дополнительно выполнить работы или перенести их на более благоприятный период, в частности, по подсыпке дорог. Проводить прямые линии и личный прием граждан необходимо систематично, это позволяет определить узкий спектр направлений, по которым следует разбираться в деталях и на какие обратить внимание. Во время таких встреч слышишь оценку работы местной власти гражданами, хоть иногда она и где-то косвенно звучит. Все поднятые вопросы переходят в ряд решаемых, нерешаемых не остается. Что касается приема в Оршанском районе, то проблемы, волнующие людей, были распространенными - это ЖКХ и состояние дорог", - подчеркнул Анатолий Линевич.

К помощнику Президента на телефонную линию и личный прием обратились 16 граждан, двое из них из Новополоцка, остальные с Оршанщины. Самые распространенные обращения касались состояния дорог и работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства на местах.

Жителя агрогородка Бабиничи беспокоят высокие обочины дороги, которые образуются после грейдирования на улице, где он живет. Мужчина попросил поднять уровень дорожного полотна, чтобы во время дождей грязь с обочин не стекала на проезжую часть. Анатолий Линевич поручил провести работы в агрогородке с наступлением благоприятной погоды.

Ремонт дороги нужен и в деревне Будище. Позвонившая помощнику Президента сельчанка сообщила, что проложить новую дорогу нужно всего на 600 м. Это позволит машинам скорой помощи и газовой службы, а также автолавке добираться до жителей Будища в любую погоду. Анатолий Линевич отметил, что данную проблему следует решить в кратчайшие сроки, учитывая погодные условия.

На работу жилищно-коммунальной сферы у жителей Оршанского района и Новополоцка есть нарекания. Проблемы отопления, недостаточно горячей воды в старых "хрущевках", возросшей платы за коммунальные услуги, отсутствия капремонта - это лишь некоторые из поднятых. Были и вопросы, требующие индивидуального подхода и рассмотрения на уровне райисполкома. Одно из таких обращений касалось жительницы райцентра, которая попросила сделать ремонт в бараке 1946 года постройки. Анатолий Линевич поручил рассмотреть это дело глубже. Соответствующие специалисты обследуют жилищные условия в бараке и, если здание будет признано непригодным для проживания, предоставят восьми семьям жилье взамен, а устаревшее строение снесут.

Во время прямой линии поступил звонок от жительницы деревни Браздечно, которая поинтересовалась итогами прошедшего VI Всебелорусского народного собрания, за трансляцией которого следила с большим вниманием. В частности, она хотела узнать, какие изменения ждут нашу страну. Анатолий Линевич заверил, что депутаты местного Совета проведут на эту тему встречу с жителями деревни, о месте и времени которой заявительнице сообщат дополнительно.

Оршанка, позвонившая на прямую линию, подняла тему ремонта моста в деревне Телентеево, где у нее дача. Этот вопрос, как сообщили сразу же после ее звонка представители райисполкома, находится на контроле и районной власти, и местного сельсовета. Активные жители деревни и руководители предприятия, находящегося там же, с началом теплого периода сообща займутся ремонтом моста, на который уже выделены материалы.

Жительница Новополоцка обратилась к помощнику Президента от лица своего мужа. Его обвиняют в побоях женщины, которую заявительница знает лично. Она утверждает, что ее супруг ни в чем не виновен и что он проходил проверку на детекторе лжи в Минске, показавшем правоту слов мужчины. Пострадавшая от прохождения такой же процедуры отказалась. Анатолий Линевич попросил переслать все материалы дела в облисполком в службу "Одно окно" на его имя. Этим вопросом он займется лично.

Две оршанки, одинокие мамы, не могут найти общий язык с руководством предприятия, где работают. На личный прием к помощнику Президента они пришли с надеждой на помощь в разрешении конфликта. Здесь же присутствовали представители администрации фирмы, включая руководителя. Обсуждение не привело к полному разрешению вопроса, но Анатолий Линевич поручил специалистам райисполкома помочь найти компромисс в этом деле.

Решение иных вопросов заявителей требовало вмешательства судебных инстанций, прокуратуры и других компетентных органов. По всем обращениям помощник Президента дал поручения, некоторые взял на личный контроль.-0-

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Витебская область обращения граждан прямая линия
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