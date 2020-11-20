Линевич: витебский завод "Монолит" - хороший пример государственно-частного партнерства

20 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебский завод радиодеталей "Монолит" - хороший пример сотрудничества государства и частного инвестора. Такое мнение высказал журналистам помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич во время посещения предприятия, передает корреспондент БЕЛТА.

Анатолию Линевичу рассказали о развитии завода, он ознакомился с производством и пообщался с работниками. По словам помощника Президента - инспектора по Витебской области, он решил приехать на "Монолит", чтобы больше узнать о предприятии, которое в этот непростой год не сбавляет темпы. "Завод работает стабильно в нынешних условиях, ведь где-то связи теряются, из-за пандемии производительность и выручка снижаются. Но "Монолит" стабильно платит налоги, по словам людей, они довольны условиями и заработной платой. Руководство не стоит на месте и модернизирует производство", - отметил Анатолий Линевич. Он добавил, что витебский завод - хороший пример слаженной работы двух собственников - государства и частника.

На предприятии

Директор предприятия Александр Шумахер рассказал, что 97% продукции идет на экспорт в Россию. Ее потребитель - военная промышленность. За январь - сентябрь чистая прибыль предприятия превысила Br3,1 млн. "Из-за того, что во время коронавируса наше государство не закрылось от мира, на предприятии работа продолжалась. У нас стали больше заказывать, и объемы производства увеличились примерно на 50% по сравнению с девятью месяцами прошлого года", - добавил директор. Также были открыты новые рынки сбыта - Азербайджан и Индия.

В настоящее время завод выпускает 2 млн штук продукции. При росте спроса могут нарастить производство до 5 млн, работая в две смены с привлечением новых специалистов. В следующем году "Монолит" намерен освоить выпуск диэлектриков толщиной 10 микрон и тоньше. Это диктует рынок и мировая практика.

Во время разговора с помощником Президента - инспектором по Витебской области коллектив озвучил свои производственные проблемы. В частности, директор Александр Шумахер посетовал на то, что в Беларуси "Монолит" единственный завод, который делает конденсаторы. Они ставятся в любую электронику, но отечественные компании предпочитают покупать китайские из-за их дешевизны, теряя в качестве и долговечности деталей. Специалист предприятия затронул еще одну тему: белорусские требования по производству комплектующих для военной промышленности устарели. Они действуют с советских времен, их нужно адаптировать под нынешний день. Анатолий Линевич пообещал с профильными ведомствами разобраться в этих вопросах.-0-

Фото Александра Хитрова

На предприятии