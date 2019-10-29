Линевич: все обращения должны рассматриваться с позиции, как помочь человеку

29 октября, Городок /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Все вопросы граждан во время проведения приемов и прямых линий должны рассматриваться с позиции, как помочь человеку. Такое мнение высказал сегодня журналистам помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич, комментируя итоги приема граждан в Городке, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вопросы сегодня были разные. Многие люди обращались по вопросам жилья, а некоторые пришли объяснить ситуацию, поговорить. Проблемы нужно решать все и рассматривать их прежде всего с позиции, как помочь человеку", - подчеркнул Анатолий Линевич. Он также акцентировал внимание, что каждое обращение требует вдумчивого и всестороннего изучения.

На прием к помощнику Президента - инспектору по Витебской области обратились сегодня пять заявителей. Со слов местной жительницы при удалении деревьев на гражданском кладбище в Городке был поврежден памятник. Женщина просила помочь в ремонте. Осмотр работников ЖКХ показал, что монумент разрушается от старости и может окончательно рассыпаться в случае активной попытки восстановления. "Ситуация неоднозначная. Помочь никто не отказывается, поддержать надо, однако сделать это необходимо в вашем присутствии, чтобы потом не было никаких претензий", - предложил Анатолий Линевич. Компромиссное решение устроило женщину.

Две заявительницы приехали из Витебска по вопросу капитального ремонта четырехквартирного дома без удобств, расположенного по улице Ленинградской. Бывшее ведомственное жилье сейчас находится в частной собственности. Анатолий Линевич поручил разобраться в вопросе по обслуживанию дома заявительниц, так как отчисления на его обслуживание в ЖЭУ взимаются.

Жительница поселка Езерище обратилась сразу по двум вопросам. Первый был связан с полугодовой задолженностью по зарплате работодателя - частной клининговой фирмы "Геленор", обслуживающей железнодорожное депо. Второй касался вопроса ремонта жилья коммерческого использования, полученного в 2015 году ее дочерью, воспитывающей двух детей. Квартира с того самого момента находится в ненадлежащем состоянии. Из-за этого квартиросъемщица живет не там, а с матерью. Вариант, который предлагает заявительница, следующий: сдать жилье назад, а дочь с внучками прописать у нее. Однако здесь тоже есть сложности, так как метража для беспрепятственного проведения такой процедуры не хватает. По каждому обращению местные власти будут разбираться.

На прием обратилась местная индивидуальная предпринимательница, которой без обоснованной причины руководство райпо предложило в короткий срок изменить расположение торгового места на городском рынке. Предложение заявительницу не устроило, так как альтернативное место не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Анатолий Линевич подчеркнул, что нарушений со стороны предпринимательницы нет. "Вопрос простой, но подход к его решению непрофессиональный", - констатировал он.

Прием граждан был совмещен с прямой телефонной линией. От местных жителей поступило несколько звонков по личным вопросам. "Эффективность проведения таких приемов высокая: у людей есть возможность обратиться наиболее удобным для них способом, у нас - увеличивается круг обратившихся, соответственно, будет решено больше вопросов. Людям от этого только польза", - заключил Анатолий Линевич.

Всего за январь-сентябрь в Городокский райисполком поступило 228 обращений, в том числе 133 письменных, что на 73 меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Большинство из них касалось работы транспорта, ЖКХ, торговли, охраны окружающей среды и других тем.-0-