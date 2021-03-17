Линия по высеву семян лесных культур в кассеты заработает в Могилевском лесхозе в апреле

17 марта, Могилевский район /Корр. БЕЛТА/. Линия по высеву семян лесных культур в кассеты заработает в питомническом хозяйстве Могилевского лесхоза в апреле. Сейчас здесь идут пусконаладочные работы. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила инженер по лесосеменному хозяйству Могилевского лесхоза Ольга Артемчук-Храмцова.

"Новая линия по высеву семян в кассеты итальянского производства. Это составляющая часть большого проекта "Комплекс по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой (ПМЗКС)". Такая линия станет в республике четвертой. Мы будем обеспечивать посадочным материалом лесхозы Могилевской области", - рассказала Ольга Артемчук-Храмцова.

Ольга Артемчук-Храмцова

Комплекс включает линию по высеву семян в кассеты, линию мойки и дезинфекции кассет, линию по выемке и упаковке сеянцев, холодильную камеру, теплицы и поля доращивания. В новых теплицах благодаря метеостанции автоматически создается идеальный микроклимат для растений: температура, влажность, своевременный полив и зашторивание при ярком солнце. После того как сеянцы подрастут, кассеты выносят на поля доращивания: для равномерного полива и внесения удобрений предусмотрены передвижные рампы.

Как отметила инженер по лесосеменному хозяйству, появление комплекса по выращиванию ПМЗКС с автоматизированной линией по высеву семян в кассеты позволит сократить площади, минимизировать затраты, повысить приживаемость сеянцев и увеличит срок проведения лесокультурных работ. "При высадке таких сеянцев минимизируется стресс для растения: оно будет пересаживаться уже с комом земли и развитой корневой системой. От этого увеличится приживаемость. Еще один важный момент: высаживать в лес такие растения можно будет не только весной, а в любое подходящее время, - отметила специалист. - При стандартной работе питомника с 25 га земли мы могли в год производить примерно 4,5 млн растений. Площадь нового комплекса всего 6 га, и при выходе на полную мощность можно будет производить 3,8 млн сеянцев".

Стоимость проекта составила более Br5 млн.-0-

Новые теплицы и система полива

Директор ГЛХУ "Могилевский лесхоз" Владимир Стрельцов

Замдиректора ООО "Инноватек" Сергей Живоглод во время наладки линии

Семена ели

Начальник питомника Олеся Кача

Фото Олега Фойницкого