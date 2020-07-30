Линию биоразлагаемой упаковки запустили на "Бабушкиной крынке" в Могилеве

30 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Еще одну линию биоразлагаемой упаковки для новых продуктов запустили на ОАО "Бабушкина крынка" - управляющая компания холдинга "Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка" в Могилеве. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала начальник отдела рекламы и маркетинга Олеся Русаленко.

"Появление новой линии продиктовано требованиями современного общества - весь мир постепенно отказывается от потребления пластика. Кроме того, она позволила нам разнообразить и расширить ассортимент имеющейся продукции в упаковке разного объема. Здесь мы разливаем в "кувшинчики" несколько видов кефира, питьевой продукт на основе пахты и йогурты для детей. Объемы - 0,2 л, 0,25 л и 0,45 л, - рассказала Олеся Русаленко. - На предприятии уже есть производственные линии, разливающие продукцию в "кувшины" объемом 0,5 л и 0,8 л. Такая упаковка не наносит вред окружающей среде и удобна в использовании".

Как рассказала главный специалист по производству Наталья Рубенкова, аналогов такому оборудованию в Беларуси нет. "Мощность установленной линии - 6,5 тыс. упаковок в час. Это от 1,5 т до 3 т продукта в час в зависимости от объема розлива. В смену здесь трудится 3 человека. Все работает в автоматическом режиме. Наш холдинг единственный в Беларуси использует подобную упаковку", - отметила Наталья Рубенкова.

Еще одна новинка в ассортименте "Бабушкиной крынки" - мороженое. По словам главного специалиста по производству, изменился не только внешний вид привычной продукции, но и его рецептура - теперь привычное летнее лакомство стало еще более сливочным.

"Линия мороженого в час выпускает около 300 кг. Летом объемы производства достигают 140 т в месяц. В основном это мороженое в стаканчиках и эскимо на палочке. В сезон спрос на него большой. Летом в смену на линии работает 12 человек, не в сезон - 7, - рассказала Наталья Рубенкова. - Зимой здесь производят в среднем 30 т в месяц. Преимущественно это большие семейные упаковки".

Холдинг имеет филиалы во многих районах Могилевской области. Всего в них работает около 3,5 тыс. человек.-0-

Фото Олега Фойницкого