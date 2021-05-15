15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Линию компостирования растительных отходов строят в Минске. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник производственного отдела УП "Минскзеленстрой" Андрей Процук.

"Линию компостирования отходов строят для сокращения количества растительного мусора и вовлечения его во вторичный оборот. Сырьем для производства компоста станут растительные остатки от уборки столичных парков и скверов, среди которых листва, трава, обломанные ветви деревьев. Планируется перерабатывать более 70 тыс. куб.м таких отходов в год", - рассказал Андрей Процук.

Переработка растительных остатков позволит сократить объемы захоронения отходов на полигоне, а также производить в год не менее 28 тыс. куб.м компоста для удобрения городских газонов и декоративных растений в питомниках. В перспективе также планируется наладить продажу органического удобрения для населения.

Строительство объекта собираются завершить к сентябрю текущего года.-0-