Лиозно отметит день освобождения города автопробегом, гуляньями и открытием спортобъектов

10 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Лиозно сегодня пройдут торжества, посвященные 77-летию со дня освобождения района от немецко-фашистских захватчиков, сообщили БЕЛТА в райисполкоме.

Начнется праздник с автопробега "За Беларусь!" по шести направлениям с возложением венков и цветов у памятных мест. На центральной площади города развернутся основные гуляния и мероприятия. Здесь презентуют проект "Лёзненшчына смачная", пройдет районный праздник юмора и выступления клубов исторической реконструкции. Гостей также приглашают посетить ярмарку ремесел, где будут работать выставки сувениров, состоятся мастер-классы.

На городском стадионе откроют мини-футбольную площадку с искусственным покрытием и уличными тренажерами. Во время праздника на стадионе проведут турнир по мини-футболу и армрестлингу. В местном музее гостей ждет экскурсия по выставке моделей танков.

На протяжении дня в Лиозно будут работать торговые точки, аттракционы, подворья. Завершатся торжества дискотекой.-0-