Липовая аллея в честь 100-летия госконтроля появилась в Могилеве

22 апреля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Подникольском парке Могилева появилась аллея, заложенная в честь 100-летия образования госконтроля Беларуси, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник службы организационной работы Комитета государственного контроля Могилевской области Вячеслав Комиссаров.

Сотрудники КГК совместно с управлением департамента финансовых расследований, ветеранами органов госконтроля высадили 40 молодых лип. Председатель областного комитета Олег Садовский отметил, что закладка аллеи - это прежде всего дань уважения ветеранам службы, тем, кто стоял у истоков создания госконтроля.

"Высаживая деревья в этом молодом парке, мы вместе делаем наш город красивее и чище. Будет хорошо, если каждый житель города внесет свой вклад в общее дело на своем приусадебном участке, возле дома, своего подъезда. Эти деревья для наших будущих поколений. За чистые и зеленые города и поселки наши потомки точно скажут нам спасибо", - выразил уверенность Олег Садовский.-0-