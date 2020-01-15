Лис ориентировал жителей Ганцевичского района на развитие частной инициативы

15 января, Ганцевичи /Корр. БЕЛТА/. Активизация частной инициативы может стать одной из ключевых точек экономического роста Ганцевичского района. Такое мнение высказал сегодня председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис на встрече с трудовым коллективом Ганцевичского хлебозавода, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время встречи

Директор филиала "Ганцевичский хлебозавод" ОАО "Берестейский пекарь" Андрей Артеменко

В прошлом году Ганцевичский район был отнесен к территориям с напряженной ситуацией на рынке труда. Был разработан и принят комплексный план социально-экономического развития района до 2025 года, который включает все направления для того, чтобы здесь были созданы комфортные условия жизни. Активно инвестируются средства в развитие сельского хозяйства, предпринимаются усилия для того, чтобы устойчиво работали промышленные предприятия.

Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис и председатель Ганцевичского райисполкома Владимир Белов

Генеральный директор ОАО "Берестейский пекарь" Олег Нестерук

"В вопросах занятости основной акцент мы делаем на активизации частной инициативы. Это может быть производственная сфера, в том числе деревообработка, которая развита в Ганцевичском районе. Услуги, агротуризм, фермерство - мы готовы поддерживать развитие предпринимательства. Для этого у нас имеются определенные рычаги: льготное кредитование, средства инновационного фонда, субсидии безработным для организации предпринимательской деятельности", - отметил губернатор.

В качестве примера он привел частное предприятие в Ганцевичском районе, которому в прошлом году был предоставлен льготный кредит на сумму Br271 тыс. на приобретение оборудования для расширения действующего деревоперерабатывающего производства. На предприятии планируется дополнительно создать шесть рабочих мест.

В целом по Ганцевичскому району в прошлом году было создано 80 рабочих мест. Не меньше их планируется открыть и в текущем году. Так, в местном лесхозе будет создано пеллетное производство. "Надо использовать лесные ресурсы, которые здесь имеются. Это касается и производства и переработки грибов, ягод, другой продукции. Этим надо будет серьезно заниматься для того, чтобы выполнить планы, которые мы наметили. Тогда многие другие проблемы снимутся. Я уверен, что у района есть перспективы для хорошего развития", - сказал председатель облисполкома.

На встрече также поднимались вопросы медицинского обслуживания, физкультуры и спорта. Анатолий Лис заявил, что такая практика встреч руководителей органов власти с трудовыми коллективами будет продолжена в силу их эффективности. "Я считаю такой формат очень полезным. Эти встречи дают возможность людям на местах, прежде всего в отдаленных районах, задать вопросы, которые их интересуют. А нам непосредственно от людей узнать о проблемах в данном регионе", - резюмировал руководитель области.-0-

Фото Вадима Якубёнка

Высокотехнологичное производство лекарств из плазмы крови создадут в Ганцевичах Об этом шел сегодня разговор во время личного приема председателем Брестского облисполкома Анатолием Лисом в районном центре. На прием к губернатору из Минска приехали руководители Республиканского научно-практического центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий.