Лис подписал распоряжение о приостановлении строительства аккумуляторного завода

14 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис сегодня подписал распоряжение о приостановлении строительства аккумуляторного завода, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт облисполкома.

В распоряжении от 14 июня №60-р "О приостановлении строительства объекта" сказано, что работы на первом пусковом комплексе аккумуляторного завода ООО "АйПауэр" приостанавливаются "до устранения выявленных нарушений". Решение губернатора основано на законе "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь", а также письме Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 13 июня текущего года.

Аккумуляторный завод ООО "АйПауэр" мощностью 2 млн условных аккумуляторных батарей в год возведен в СЭЗ "Брест" в районе аэропорта. В настоящее время предприятие находится в статусе сдачи объекта в эксплуатацию, работает специальная межведомственная комиссия, срок окончания которой неоднократно переносился в связи с претензиями экологической службы. Сегодня в ООО "АйПауэр" должны получить заключение из Республиканского центра государственной экологической экспертизы Минприроды.

О своей позиции в отношении аккумуляторного завода Анатолий Лис определенно высказался на брифинге еще в марте текущего года. "В случае выявления нарушения заводом требований экологического природоохранного законодательства он работать не будет. Это позиция, которую знает инвестор и которая не подлежит обсуждению. Никаких исключений ни для каких предприятий не будет", - сказал губернатор. 12 июня он провел трехчасовую встречу с инициативной группой противников строительства завода.-0-